Пихаленок травмирован. Есть наджеда, что успеет восстановитсья к ответному матчу протви Панатинаикоса

Стало известно, почему хавбек и лидер " Днепра-1 " Александр Пихаленок не попал в заявку команды на матч квалификации ЛЧ с "Панатинаикосом" (1:3).

Как сообщил футбольный журналист Владимир Зверов, Пихаленок пропустил игру из-за травмы:

"Пихаленка нет сегодня в заявке. Он работает в Ужгороде, работает по индивидуальной программе. Есть надежда, что будет в порядке до ответного матча", - написал Зверов.

Напомним, что ответный матч команд пройдет 1 августа в Греции.