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Днепр-1 – Панатинаикос. Голевая Вербича – Видео второго и третьего голов греков
Два гола забивают греки во втором тайме
Фото: scdnipro1.com.ua
"Панатинаикос" забивает дважды за 10 минут второго тайма четвертьфинала квалификации Лиги чемпионов против "СК Днепр-1". Один с игры, а второй с пенальти.
Сначала Беньямин Вербич отдал точный пас на Филипа Джуричича, который мощно пробил в правый угол ворот. Без шансов для вратаря.
74' Филипп Джуричич – 0:2.
А потом Фотис Йоаннидис мощно пробил по центру с 11-метровой отметки. Гол.
84` Фотіс Йоаннідіс – 0:3.
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