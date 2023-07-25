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Днепр-1 – Панатинаикос. Голевая Вербича – Видео второго и третьего голов греков

Лига Чемпионов
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Два гола забивают греки во втором тайме

Днепр-1 – Панатинаикос. Голевая Вербича – Видео второго и третьего голов греков

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Панатинаикос" забивает дважды за 10 минут второго тайма четвертьфинала квалификации Лиги чемпионов против "СК Днепр-1". Один с игры, а второй с пенальти.

Сначала Беньямин Вербич отдал точный пас на Филипа Джуричича, который мощно пробил в правый угол ворот. Без шансов для вратаря.

74' Филипп Джуричич – 0:2.

А потом Фотис Йоаннидис мощно пробил по центру с 11-метровой отметки. Гол.

84` Фотіс Йоаннідіс – 0:3.

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В статье: Лига чемпионов Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1
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