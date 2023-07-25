Тренер Панатинаикоса: Днепр-1 сильная команда и в ответном матче может не простить ошибок

Главный тренер "Панатинаикоса" Йван Йованович подвел итог первого матча квалификации Лиги чемпионов с "Днепром-1" (3:1).

– Для нас сегодня очень положительный результат, и мы показали хорошую игру. Сегодня играли две хорошие команды, но отмечу, что мы сейчас в хорошей форме, и ребята очень хорошо себя проявили в первом официальном матче сезона. Это только начало.

– Ожидали ли вы такой результат?

– Считаю результат закономерным. Мы приложили много усилий к этому результату, чтобы сегодня быть в хорошей форме. Но нельзя предсказать результат следующего матча, это нехорошее дело. Увидим, что произойдет во второй встрече, ведь сегодня играли две хорошие команды. В будущем нас ждет интересный поединок. В общем, сегодня много вещей сложилось очень хорошо для нас. Нам нужно быть сконцентрированными на втором матче, потому что "Днепр-1" сильная команда и может не простить ошибок, и любая ошибка в следующем матче может нам стоить путевки в следующий раунд Лиги Чемпионов.