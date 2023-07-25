Кучер: Мы не заслуживали такого результата и такого поражения

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер подвел итог первого матча квалификации Лиги чемпионов с "Панатинаикосом" (1:3).

– Трудно комментировать сегодняшний матч, но скажем так. В первом тайме где-то испугались соперника, хотя ничего страшного не было, такие же люди, против которых нужно и можно играть. Пропустили гол, после чего уже пошла игра, появился рисунок, последовали моменты. Во втором тайме неплохо играли, но вот эти полмоменты у наших ворот… полумомент – нам гол, полупмомент – нам гол. Нет какой-либо ответственности, концентрации. Нельзя играя с такими командами давать так легко забивать. В том сезоне в еврокубках против нас три удара – три гола. Сейчас также – три удара и три гола. Не понимаю почему да. Наверное, где-то не донесли и не достучались до ребят. Но говорить о том, что все потеряно, я так сказать не могу. Мы неплохо играли во втором тайме: бежали, накрывали, были моменты и могли забивать больше, однако потеряли концентрацию и бдительность, в результате чего получили непонятные голы. Что касается 11-метрового удара, то его тяжело комментировать был ли он. Надо еще раз пересмотреть, я не видел там нарушения правил.

– Насколько счет отражает ход матча?

– Считаю, что мы не заслуживали такого результата, и такого поражения. Мы могли забивать больше, а эпизоды у наших ворот мы, конечно, проанализируем и их нужно убрать, ведь очень легко мы дали забить эти голы.

– Сегодня в основном составе команды дебютировал юный вратарь Яков Кинарейкин. Можете прокомментировать его игру?

– Яков молодой вратарь, и решили поставить его на эту игру, потому что у нас много травмированных голкиперов. Да, к нам в последнее время присоединился Волынец, но он провел лишь один тайм в контрольном матче, а Яков хорошо себя проявил на сборах, поэтому выбор пал на него.