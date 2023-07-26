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Маркевич: Факты упрямая вещь - в Днепре-1 Довбик деградирует

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Мнение специалиста о противостоянии Днепра-1 и Панатинаикоса

Маркевич: Факты упрямая вещь - в Днепре-1 Довбик деградирует

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич после поражения "Панатинаикосу" (1:3) оценил шансы "Днепра-1" на выход в следующий раунд Лиги чемпионов.

- "Днепр-1" оказался не готовым к противостоянию с "Панатинаикосом". И не потому, что пропустил быстрый гол. Как по мне, днепряне стратегически ошиблись с выбором спарринг-партнеров в подготовительный период. Лига чемпионов диктует значительно более высокие требования. Здесь каждую мелочь надо учитывать.

- Считаете, что в Ужгороде в июле не надо было играть с оппонентами уровня "Хуста", "Севлюша", "Металлиста"?

- Главное, чтобы среди визави было несколько сильных, чтобы иметь представление чего ты на самом деле стоишь. Поэтому и надо было искать спарринги в соседних странах. А вчера в некоторых игровых ситуациях был просто ужас. Ну нельзя так бестолково действовать, как в эпизодах, когда греки забивали два первых гола. Ни отбора, ни подстраховки. Повторяю, в Лиге чемпионов такое не проходит.

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- Уже в семи официальных матчах подряд не забивает лидер нападения днепрян Артем Довбик.

- Уже оскомину набили разговоры, что Довбика хотят видеть в своих рядах десятки европейских команд. Не исключено, что именно это сбивает с толку Артема, но факты упрямая вещь: в "Днепре-1" он – деградирует. Вот и вчера с близкого расстояния умудрился промахнуться. Даже не знаю, что в этой ситуации посоветовать руководству днепровского клуба.

- Тогда напоследок скажите, смогут ли подопечные Александра Кучера деклассировать "Панатинаикос" в повторном противостоянии и пройти дальше?

- Надо быть реалистом. "Панатинаикос" сильнее и своего уже не упустит. Тем более в родных стенах, где ему обеспечена поддержка болельщиков. Да, не исключено, что в Афинах днепрянам сможет помочь Александр Пихаленок, который в Кошице из-за травмы не играл. Однако этого не достаточно, чтобы склонить чаши весов в свою сторону. Вот почему "Днепр-1" смело может готовиться уже к квалификационному раунду Лиги Европы, где его ждет пражская "Славия" – также очень непростой соперник.

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В статье: Мирон Маркевич Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1 Карпаты (Львов)
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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SeventyFour (Phoenix)
26.07.2023 в 18:41
З Кучером деградує, бо тактика «бий/біжи»
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