Шахтер рассматривает вариант проведения матчей еврокубков в Германии

"Шахтер" склоняется к тому, чтобы проводить еврокубковые матчи сезона 2023/24 в Германии. Об этом стало известно UA-Футбол из собственных источников.

В Варшаве "горняки" точно не будут играть из-за того, что на местном стадионе своих соперников будет принимать польская "Легия". Клуб играет в Лиге конференций. Идея с "Гданьском", о которой говорилось ранее, не нравится самому клубу.

Есть высокая вероятность, что матчи групповой стадии Лиги чемпионов "Шахтер" проведет в Германии. Донецкому клубу нравится вариант с Гамбургом. Сейчас эта локация прорабатывается как основная.