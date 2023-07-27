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Шахтер рассматривает вариант проведения матчей еврокубков в Германии

Лига Чемпионов
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Сейчас эта локация прорабатывается как основная

Шахтер рассматривает вариант проведения матчей еврокубков в Германии

Фото: ФК "Шахтар" / Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" склоняется к тому, чтобы проводить еврокубковые матчи сезона 2023/24 в Германии. Об этом стало известно UA-Футбол из собственных источников.

В Варшаве "горняки" точно не будут играть из-за того, что на местном стадионе своих соперников будет принимать польская "Легия". Клуб играет в Лиге конференций. Идея с "Гданьском", о которой говорилось ранее, не нравится самому клубу.

Есть высокая вероятность, что матчи групповой стадии Лиги чемпионов "Шахтер" проведет в Германии. Донецкому клубу нравится вариант с Гамбургом. Сейчас эта локация прорабатывается как основная.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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