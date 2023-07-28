Куда текут наши реки? Акценты зрителя на играх Днепра-1 и Ворсклы в Европе

Итак, новый сезон стартовал. К сожалению, вновь матчами в квалификации еврокубков.

Отсутствие практики в официальных играх всегда аукалось в этом плане нашим командам. Что уж говорить о полпредах Украины сегодня – после форс-мажорного чемпионата, чьи клубы были враз ослаблены, как никогда, и лишь пытаются выгребать из этой глубокой ямы.

При том, что нет возможности ни укомплектоваться должным образом, ни подготовиться к сезону в компании спарринг-партнеров должного уровня. Я уж молчу о том, что второй сезон приходится играть все домашние матчи на выезде.

В частности, "Днепр-1" лишь ощипал парочку нижестоящих команд УПЛ, но об усилении говорить, как минимум, преждевременно. А вот отсутствие Пихаленка перевесит любое возможное в данной ситуации пополнение. Плюс тень Довбика на поле.

Тогда как "Ворскла", лишившаяся целого ряда основных игроков, вообще заявилась на Европу некомплектом. Так и живем.

Заглянул в рейтинг клубов УЕФА и прозрел: "Днепр-1" опережает "Панатинаикос" на 146 позиций! Как такое возможно в принципе? Видимо, я что-то пропустил в этой жизни, но наверстывать, откровенно говоря, лень. Это ведь дань привычке, не более. Но мое представление о какой-никакой объективности сией табели о рангах сильно пошатнулось.

В этом свете преимущество "Ворсклы" над "Дилой" в 72 пункта еще смотрится более-менее приемлемым. Хотя, говорят, грузины сюда не погулять выходили и кое-какие результаты наживали. А полтавчане нас как-то не радовали в последние евросезоны. Уж и не знаю, имеет ли смысл обращаться к рейтингу впредь.

Навскидку тем, кто в теме, фаворитство "Панатинаикоса" должно было казаться очевидным. "Ворскла" да, чисто теоретически, выглядела предпочтительнее. Но, памятуя о ее проблемах (ноги у которых растут из незавидного положения как бы зависшего в воздухе президента клуба) и учитывая прогресс грузинского футбола, все как-то нивелируется.

Как зритель, в целом я остался удовлетворен зрелищностью обоих матчей. Исключение составил лишь первый тайм в Кошице, где кроме гола "Панатинаикоса" смотреть было особо не на что. А вот у "Ворсклы" с "Дилой" получилась и вовсе смотрибельная игра, если только не смотреть ее геть поверхностно.

Опытному зрителю следует понимать, что наблюдая футбол на Ютуб-канале, нужно быть готовым к следующему: а) игру могут показывать лишь парой-тройкой камер, а это очень обедняет ее восприятие; б) повторы могут быть крайне низкого качества – мы так и не дождались повтора самого острого момента в первом тайме и довольствовались лишь финальной фазой первого гола "Ворсклы"; в) комментаторов нередко тут "набирают по объявлению", и их ненавязчивый треп делает происходящее на поле серым и будничным.

И это все – не говоря о том, что дебютных пяти минут второго тайма мы вообще не увидели. Что другие пять минут – после того как счет сравнялся – табло нам высвечивало сначала 0:1, а затем радостные 2:1. И вишенкой на торте – смачный зевок Мазяра в самый микрофон. А одни только "послидни хвылыны" чего стоили? Тут даже унылый Цыганык отдыхает.

Словом, было полное ощущение, что ты смотришь футбол в глухом селе, по доживающему свой век "ящику", который иногда надо взбадривать ударом кулака, а игру тебе пересказывает "на пальцах" сосед-пенсионер. А если вы еще смотрели ее и под пивко, да отвлекаясь на сообщения в чате, тогда вы вообще ничего о ней не поняли.

Я сел смотреть футбол и, наученный горьким опытом, делал это внимательно. Поэтому со всей ответственностью заявляю: матч был живым и содержательным. При этом в нем было даже на четыре голевых момента больше, чем у "Днепра-1" с "Панатинаикосом". Нужно было просто держать глаза открытыми.

"Днепру-1" можно было вывешивать белый флаг на 74-й минуте, когда Джуричич удвоил счет. То есть, более трех четвертей поединка команда Кучера вела борьбу практически на равных. Если не опускаться до лирики наподобие владения мячом, а говорить о конкретике голевых шансов.

Кане, как известно, вырвал победу для "Ворсклы" уже перед самым финальным свистком. И она вдвойне ценна, поскольку стала волевой. А отыгрались, кстати, полтавчане примерно тогда же, когда решилась судьба матча в Кошице: Фелипе забил на 73-й минуте.

Счет 2:1 целиком и полностью отражает здесь игровую картину – именно на столько соперники и "наиграли". Тогда как идеальным исходом борьбы в Кошице стала бы ничья 1:1. Ларчик открылся просто: "Панатинаикос" реализовал все три своих шанса. А вот днепряне свои, пусть и не столь явные, но несшие реальную угрозу воротам, упустили.

Возвращаясь к команде Скрипника, стоит вспомнить, что она могла открыть счет еще на 19-й минуте (тот самый острейший момент до перерыва), но удар Кане приняла на себя стойка ворот. Кабы не грузинское счастье, как знать – может, эта победа была бы и более уверенной.

Нет никаких сомнений в том, что самой яркой фигурой нашей евронедели стал испанец Хуанкар, зачинавший все три гола "Панатинаикоса".

Среди игроков наших клубов имеет смысл выделить Фелипе, причастного к обоим голам "Ворсклы" и нагнетавшего атмосферу у ворот "Дилы" в последние полчаса. Вторым назову Юрченко, чьи угловые представляли серьезную опасность, и чей эстетичный пас, увы, таки-остался за кадром горе-повтора. Третьим у меня будет Челядин, регулярно пытавшийся обострять игру. Про Кане вы сами все знаете.

Самой заметной личностью в составе "Дилы" был опять же наш земляк – кипер Кучеренко. В "Днепре-1" мне выделить некого, это правда.

И да, большего ожидать нам очень вряд ли стоило. Команда Кучера изначально села не в свои сани – в Лиге чемпионов ей делать нечего, и этот соперник ей не по зубам. Что ж, если "Днепру" не светит океан, значит, нести ему свои воды к морю. Оставим нелепые мечтания и будем наблюдать ответку в Афинах, как лучшую подготовку к Лиге Европы.

Что до "Ворсклы", то она пока течет в нужном направлении. Но, чтобы войти в более широкое русло Лиги конференций, ей еще предстоит разобраться со своим визави. И я бы сказал, что шансы здесь видятся равноценными. Если же задача не будет решена, то вопреки законам природы этой нашей реке придется впадать во внутреннее озеро.

К слову, по иронии географической судьбы, на самом деле, река Ворскла является притоком реки Днепр.

Резюме: ни одна из наших команд, стартовавших первыми, меня не разочаровала. Претензии к "Днепру-1", главным образом, являются результатом явно завышенных требований. С ним случилось то, что и должно было случиться. "Ворскла" же могла огорчить, но боролась до конца, сумев с честью выйти из сложной ситуации.

Но ждать от них нынче большего? Да вы, батенька, неисправимый идеалист. Ладно, все хорошо, что хорошо кончается. И на мажорной финальной ноте, озвученной Ибрагимом Кане, мы возвращаемся домой, где сегодня стартует УПЛ. Все еще надеюсь, что смогу увидеть первый тур полностью и не в пресловутом ютуб-качестве.