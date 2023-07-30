Будет аншлаг. Панатинаикос продал все билеты на матч против Днепра-1 за считанные минуты

Билеты на ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов "Панатинаикос" - "Днепр-1" были выкуплены за считанные минуты. Об этом сообщает официальный сайт греческого клуба.

Спрос среди болельщиков был очень велик. Впоследствии могут поступить в продажу небольшое количество дополнительных билетов, если "Днепр-1" или спонсоры откажутся от своей квоты.

"Панатинаикос" выступает на стадионе "Апостолос Николаидис", расположенном в Афинах. В общей сложности он может вместить 16 003 человека.

Это будет первый домашний матч в сезоне для "Панатинаикоса". Он запланирован на 1 августа. Старт – в 20:30 по Киеву.

В первом поединке второго раунда квалификации ЛЧ "Днепр-1" уступил со счетом 1:3. Победитель этого поединка на следующем этапе сыграет с французским “Марселем”.