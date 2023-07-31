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Днепр-1 с Пихаленком и Довбиком прибыл на матч с Панатинаикосом
Хавбек вернулся в строй
scdnipro1.com.ua
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Команда из Ужгорода выехала в Кошице, откуда и перебрался в Афины.
В Греции команда расположившись в отеле Radisson Blu Park, игроки начали готовиться к тренировке, которая запланирована на вечер.
Отмечается, что на матч отправился и хавбек Александр Пихаленок, который последнюю неделю тренировался в общей группе и вместе со всеми готовится к ответному матчу с "Панатинаикосом".
Также на матч прибыл и форвард днепрян Артем Довбик, которого СМИ активно сватают в "Жирону".
Напомним, матч квалификации Лиги чемпионов "Панатинаикос" – "Днепр-1" состоится завтра, 1 августа, и начнется в 20.30.
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