Днепр-1 с Пихаленком и Довбиком прибыл на матч с Панатинаикосом

" Днепр-1 " отправился на ответный матч квалификации Лиги чемпионов против "Панатинаикоса".

Команда из Ужгорода выехала в Кошице, откуда и перебрался в Афины.

В Греции команда расположившись в отеле Radisson Blu Park, игроки начали готовиться к тренировке, которая запланирована на вечер.

Отмечается, что на матч отправился и хавбек Александр Пихаленок, который последнюю неделю тренировался в общей группе и вместе со всеми готовится к ответному матчу с "Панатинаикосом".

Также на матч прибыл и форвард днепрян Артем Довбик, которого СМИ активно сватают в "Жирону".

Напомним, матч квалификации Лиги чемпионов "Панатинаикос" – "Днепр-1" состоится завтра, 1 августа, и начнется в 20.30.