  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Днепр-1 с Пихаленком и Довбиком прибыл на матч с Панатинаикосом
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 с Пихаленком и Довбиком прибыл на матч с Панатинаикосом

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Хавбек вернулся в строй

Днепр-1 с Пихаленком и Довбиком прибыл на матч с Панатинаикосом

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" отправился на ответный матч квалификации Лиги чемпионов против "Панатинаикоса".

Команда из Ужгорода выехала в Кошице, откуда и перебрался в Афины.

В Греции команда расположившись в отеле Radisson Blu Park, игроки начали готовиться к тренировке, которая запланирована на вечер.

Отмечается, что на матч отправился и хавбек Александр Пихаленок, который последнюю неделю тренировался в общей группе и вместе со всеми готовится к ответному матчу с "Панатинаикосом".

Также на матч прибыл и форвард днепрян Артем Довбик, которого СМИ активно сватают в "Жирону".

Напомним, матч квалификации Лиги чемпионов "Панатинаикос" – "Днепр-1" состоится завтра, 1 августа, и начнется в 20.30.

По теме
yellow-arrow
Кучер: Мы должны показать всем, что мы украинцы, которые знают свою цель и идут к ней
yellow-arrow
Без надії таки сподіватись? Панатинаикос – Днепр-1. Анонс и прогноз матча квалификации ЛЧ на 01.08.23
yellow-arrow
ЛЧ. Вероятное понижение Днепра-1, потенциальные пары соперников для Зари. О втором квалификационном раунде
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Панатинаикос (Афины) Александр Пихаленок СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК Дніпро-1

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде