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Пихаленок: Чтобы пройти Панатинаикос нужно сотворить маленькое чудо и отдать все силы
Днепрянам будет очень непросто
scdnipro1.com.ua
Хавбек "
– Ожидаем завтра очень тяжелый матч. Первую встречу мы проиграли 1:3. Завтра будем играть в гостях против командаы которая будет действовать при поддержке родных трибун, но это Лига Чемпионов, и нам нужно сотворить маленькое чудо и отдать все силы, чтобы пройти в следующий раунд.
– Что после первого матча вас больше всего беспокоит и каким вы будете видеть завтрашний матч?
– В составе "Панатинаикоса" много опытных игроков, много поигравших в хороших чемпионатах, поэтому это сильная команда. Относительно первого матча мы пропустили быстрый гол, что пошло не по нашему плану. Плюс первый тайм мы сыграли не очень хорошо. После перерыва мы хоть и пропустили два мяча, но играли гораздо лучше, поэтому считаю, что если мы будем играть, как во втором тайме прошедшего матча, при этом устраним ошибки, то результат будет за нами.
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