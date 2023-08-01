Хорошо ли вы помните противостояние украинских команд с греческими? Квиз

1 августа состоится ответная игра между серебряным призером УПЛ СК "Днепр-1" и греческим "Панатинаикосом" в рамках второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов. В первой игре украинцы уступили сопернику 1:3, а сегодня попытаются в Афинах сделать камбэк и пройти дальше.

Перед этим противостоянием мы предлагаем освежить в памяти поединки украинских клубов против команд из Греции, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.