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Хорошо ли вы помните противостояние украинских команд с греческими? Квиз

Лига Чемпионов
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Хорошо ли вы помните противостояние украинских команд с греческими? Квиз

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

1 августа состоится ответная игра между серебряным призером УПЛ СК "Днепр-1" и греческим "Панатинаикосом" в рамках второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов. В первой игре украинцы уступили сопернику 1:3, а сегодня попытаются в Афинах сделать камбэк и пройти дальше.

Перед этим противостоянием мы предлагаем освежить в памяти поединки украинских клубов против команд из Греции, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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