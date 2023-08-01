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Шахтер обратился в Гамбург относительно аренды стадиона на матчи еврокубков

Лига Чемпионов
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Горняки хотят здесь проводить матчи Лиги чемпионов

Шахтер обратился в Гамбург относительно аренды стадиона на матчи еврокубков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер" обратился в ФК "Гамбург" по аренде стадиона для еврокубков, сообщает Bild.

Дончане намерены здесь проводить свои домашние матчи в Лиге чемпионов. Это арена "Фолькспаркштадион", которая может вместить 57 тысяч зрителей.

Ранее мы писали, что "Шахтер" отказался от варианта с Польшей. В минувшем сезоне команда играла еврокубки в Варшаве. Стоит заметить, что "Гамбург" сейчас играет во второй Бундеслиге. В последний раз немецкий клуб участвовал в Лиге чемпионов в 2006 году.

"Шахтер" будет в третьей корзине Лиги чемпионов 2023/24 - в единственной, где нет (и не будет) немецких команд.

С "горняками" в одной группе может быть один представитель Бундеслиги. Из первой корзины это может быть "Бавария", из второй - "Боруссия" (Дортмунд) или "Лейпциг", из четвертой - "Унион".

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В статье: Шахтер (Донецк)
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