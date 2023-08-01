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Панатинаикос - Днепр-1: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
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Фото: СК Дніпро-1 / Автор невідомий
Дебют "Днепра-1" в Лиге чемпионов не подарил положительных моментов: команда Александра Кучера уступила "Панатинаикосу" 1:3, а сам наставник сказал, что его подопечные испугались такого уровня. Если у днепрян еще остается желание сразиться за продление жизни в ЛЧ, то необходимо обязательно побеждать в Афинах. Хотя бы 2:0, чтобы переводить игру в овертайм.
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Матч между "Панатинаикосом" и "Днепр-1" состоится во вторник, 1 августа, на стадионе "Апостолос Николаидис" в Афинах. Стартовый свисток раздастся в 20:30 по киевскому времени.
В прямом эфире на ТВ в Украине эту игру покажет канал "УНИАН". Также игру можно будет увидеть на Youtube канале Footballhub. Плеер с трансляцией будет доступен на UA-Футбол ближе к началу игры.
Если вы не сможете увидеть матч, следите за ходом событий в Матч-центре UA-Футбол в
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