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Игроки Днепра-1 отравились накануне игры с Панатинаикосом - Журналист
В клубе проводят расследование
Фото: СК Дніпро-1
Вечером, 31 июля, накануне ответного матча Лиги чемпионов с "Панатинаикосом" стало плохо 15-ти представителям "Днепра-1". Все они ощущали симптомы отравления. Среди них – 8 футболистов.
Об этом сообщает журналист Владимир Зверов.
"Симптомы отравления испытывали даже те представители делегации клуба, которые не ужинали вместе с командой в афинской гостинице. А только пили воду и ели бананы, которые сторона-организатор оставила для гостей в раздевалке.
Сейчас в клубе проводят расследование, как это могло произойти. Параллельно администраторы команды сами закупают продукты в местном супермаркете.
А еще в "Днепре-1" испытывают недовольство организационным приемом, который устроили греки. И которые должны (по регламенту) делать все четко.
К примеру, после тренировки в раздевалке "Днепра-1" не было полотенец. А еще - автобус, который перевозил команду в гостиницу, опоздал на 30 минут и вместо прямой очевидной дороги в гостиницу начал долго бродить окольными путями", - написал Зверов в своему Telegram-канале.
Напомним, ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов "Панатинаикос" - "Днепр-1" состоится сегодня, 1 августа. Начало – в 20:30 по Киеву. Первая встреча завершилась победой греков со счетом 3:1.
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