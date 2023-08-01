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Игроки Днепра-1 отравились накануне игры с Панатинаикосом - Журналист

Лига Чемпионов
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В клубе проводят расследование

Игроки Днепра-1 отравились накануне игры с Панатинаикосом - Журналист

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Вечером, 31 июля, накануне ответного матча Лиги чемпионов с "Панатинаикосом" стало плохо 15-ти представителям "Днепра-1". Все они ощущали симптомы отравления. Среди них – 8 футболистов.

Об этом сообщает журналист Владимир Зверов.

"Симптомы отравления испытывали даже те представители делегации клуба, которые не ужинали вместе с командой в афинской гостинице. А только пили воду и ели бананы, которые сторона-организатор оставила для гостей в раздевалке.

Сейчас в клубе проводят расследование, как это могло произойти. Параллельно администраторы команды сами закупают продукты в местном супермаркете.

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А еще в "Днепре-1" испытывают недовольство организационным приемом, который устроили греки. И которые должны (по регламенту) делать все четко.

К примеру, после тренировки в раздевалке "Днепра-1" не было полотенец. А еще - автобус, который перевозил команду в гостиницу, опоздал на 30 минут и вместо прямой очевидной дороги в гостиницу начал долго бродить окольными путями", - написал Зверов в своему Telegram-канале.

Напомним, ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов "Панатинаикос" - "Днепр-1" состоится сегодня, 1 августа. Начало – в 20:30 по Киеву. Первая встреча завершилась победой греков со счетом 3:1.

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В статье: Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1
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