Игроки Днепра-1 отравились накануне игры с Панатинаикосом - Журналист

Вечером, 31 июля, накануне ответного матча Лиги чемпионов с "Панатинаикосом" стало плохо 15-ти представителям "Днепра-1". Все они ощущали симптомы отравления. Среди них – 8 футболистов.

Об этом сообщает журналист Владимир Зверов.

"Симптомы отравления испытывали даже те представители делегации клуба, которые не ужинали вместе с командой в афинской гостинице. А только пили воду и ели бананы, которые сторона-организатор оставила для гостей в раздевалке.

Сейчас в клубе проводят расследование, как это могло произойти. Параллельно администраторы команды сами закупают продукты в местном супермаркете.

А еще в "Днепре-1" испытывают недовольство организационным приемом, который устроили греки. И которые должны (по регламенту) делать все четко.

К примеру, после тренировки в раздевалке "Днепра-1" не было полотенец. А еще - автобус, который перевозил команду в гостиницу, опоздал на 30 минут и вместо прямой очевидной дороги в гостиницу начал долго бродить окольными путями", - написал Зверов в своему Telegram-канале.