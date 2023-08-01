Днепр-1 пожалуется в УЕФА на Панатинаикос. Часть игроков пропустит матч из-за отравления

" Днепр-1 " подаст официальную жалобу в УЕФА на "Панатинаикос" по поводу несоответствующей подготовки матча со стороны греческого клуба, сообщает "ТаТоТаке".

Днепровский клуб готовит официальную жалобу делегата матча от УЕФА на массовую дезорганизацию вокруг подготовки к матчу квалификации Лиги чемпионов со стороны принимающей стороны и массовое отравление игроков "Днепра-1".

Вчера началась тренировка футболисты "Днепра-1" употребляли питьевую воду и фрукты, которые были подготовлены принимающей стороной в гостевой раздевалке и ночью полкоманды почувствовали симптомы отравления.

Сейчас часть игроков восстановилась, но по информации некоторые из ключевых футболистов команды однозначно пропустят сегодняшний матч.

Напомним, ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов "Панатинаикос" - "Днепр-1" состоится сегодня, 1 августа. Начало – в 20:30 по Киеву. Первая встреча завершилась победой греков со счетом 3:1.