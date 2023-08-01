Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 пожалуется в УЕФА на Панатинаикос. Часть игроков пропустит матч из-за отравления
Странная история с Днепром-1 приключилась в Греции
scdnipro1.com.ua
"
Днепровский клуб готовит официальную жалобу делегата матча от УЕФА на массовую дезорганизацию вокруг подготовки к матчу квалификации Лиги чемпионов со стороны принимающей стороны и массовое отравление игроков "Днепра-1".
Вчера началась тренировка футболисты "Днепра-1" употребляли питьевую воду и фрукты, которые были подготовлены принимающей стороной в гостевой раздевалке и ночью полкоманды почувствовали симптомы отравления.
Сейчас часть игроков восстановилась, но по информации некоторые из ключевых футболистов команды однозначно пропустят сегодняшний матч.
Напомним, ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов "Панатинаикос" - "Днепр-1" состоится сегодня, 1 августа. Начало – в 20:30 по Киеву. Первая встреча завершилась победой греков со счетом 3:1.
Популярное сейчас
- ЛК. Шанс Ворсклы избавиться от проклятия, соперник для Динамо. Об ответных матчах второго квалификационного раунда
- Комитет арбитров УАФ признал ошибку судьи матча Александрия - Кривбасс
- Полтысячи убитых оккупантов и много артиллерии. Генштаб о потерях россиян за 31 июля
- ЛЧ. Вероятное понижение Днепра-1, потенциальные пары соперников для Зари. О втором квалификационном раунде
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО