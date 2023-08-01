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Панатинаикос отрицает причастность к отравлению игроков Днепра-1
А автобус долго ехал из-за повышенных мер безопасности
twitter.com/paofc_
"Панатинаикос" опровергает обвинения "
В частности, представители "Панатинаикоса" на утренней встрече участников матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов с делегацией УЕФА подчеркнули, что они поддерживают украинский клуб и готовы сделать все, что необходимо в данной ситуации.
Также в "Панатинаикосе" утверждают, что предложили "Днепру-1" все то же, что и другим соперникам, и никаких проблем не было.
Что касается опоздания автобуса, то это было связано с дополнительными мерами безопасности, которые применяет греческая полиция. Из-за войны в Украине они были еще строже, чем обычно.
Напомним, что утром из украинских источников стало известно о том, что 15 представителей "Днепра-1" испытали симптомы отравления. 8 из них – футболисты. "Днепр-1" испытывают недовольство организационным приемом, который устроили греки. Так, в раздевалке команды не было полотенец, а автобус долго бродил вместо того, чтобы сразу ехать в гостиницу.
Также отмечалось, что часть ключевых игроков "Днепра-1"
Напомним, ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов "Панатинаикос" - "Днепр-1" состоится сегодня, 1 августа. Начало – в 20:30 по Киеву. Первая встреча завершилась победой греков со счетом 3:1.
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