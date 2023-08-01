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Панатинаикос отрицает причастность к отравлению игроков Днепра-1

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

А автобус долго ехал из-за повышенных мер безопасности

Панатинаикос отрицает причастность к отравлению игроков Днепра-1

twitter.com/paofc_

Новина українською

"Панатинаикос" опровергает обвинения "Днепра-1" в возможной причастности греческого клуба к отравлению нескольких игроков украинской команды, сообщает Gazzetta.gr.

В частности, представители "Панатинаикоса" на утренней встрече участников матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов с делегацией УЕФА подчеркнули, что они поддерживают украинский клуб и готовы сделать все, что необходимо в данной ситуации.

Также в "Панатинаикосе" утверждают, что предложили "Днепру-1" все то же, что и другим соперникам, и никаких проблем не было.

Что касается опоздания автобуса, то это было связано с дополнительными мерами безопасности, которые применяет греческая полиция. Из-за войны в Украине они были еще строже, чем обычно.

Напомним, что утром из украинских источников стало известно о том, что 15 представителей "Днепра-1" испытали симптомы отравления. 8 из них – футболисты. "Днепр-1" испытывают недовольство организационным приемом, который устроили греки. Так, в раздевалке команды не было полотенец, а автобус долго бродил вместо того, чтобы сразу ехать в гостиницу.

Также отмечалось, что часть ключевых игроков "Днепра-1" пропустит эту игру.

Напомним, ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов "Панатинаикос" - "Днепр-1" состоится сегодня, 1 августа. Начало – в 20:30 по Киеву. Первая встреча завершилась победой греков со счетом 3:1.

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В статье: Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1
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Источник:
gazzetta.gr

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Комментарии (6)
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Хиденг (Днепр)
01.08.2023 в 18:43
У меня было такое... в Судаке в 98-м,... татарин тоже говорил, что самса свежая.
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0
0
fanatSD (донецк)
01.08.2023 в 18:56
зачем грекам травить соперников после победы 3:1 и подставляться???в чём выгода?
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+1
-1
SSFC (Белозерье)
01.08.2023 в 19:07
Просто як версія, на твої запитання...якщо вони це зробили спеціально, то вигоди така: з меншими зусиллями пройти далі, бо камбеки бували із більших програшів. А от рахунок 3:1 дозволяє апелювати і казати, що навіщо це нам ми білі і пухнасті)
+1
0
Хиденг (Днепр)
01.08.2023 в 19:11
Зачем татарин меня отравил?
+1
0
fanatSD (донецк)
01.08.2023 в 19:20
извини ты серьёзно веришь в камбек?с кучером?
0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
01.08.2023 в 18:22
Очень неожиданно...
Ответить
0
0

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