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Гуцуляк и Сваток в запасе, Волынец, Довбик и Пихаленок в старте Днепра-1 на Панатинаикос

Лига Чемпионов
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Стартовые составы команд

Гуцуляк и Сваток в запасе, Волынец, Довбик и Пихаленок в старте Днепра-1 на Панатинаикос

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Сегодня, 1 августа, "Днепр-1" после поражения в домашнем поединке 1:3 проведет выездной матч квалификации Лиги чемпионов против греческого "Панатинаикоса".

Матч начнется в 20:30, уже известны стартовые составы команд:

"Панатинаикос": Бриньолли, Хуанкар, Магнуссон, Едвай, Котсирас, Вильена, Перес, .Джуричич, Бернард, Палациос, Шпорар

Запасные: Лрнтигин, Ксенопулос, Ваяннидис, Зека, Иоаннидис, Кляйнхаслер, Мансини, Чокай, Сидерас, Младенович, Вербич

"Днепр-1": Волынец, Каплиенко, Сарапий, Адамюк, Пасич, Бабенко, Бланко, .Рубчинский, Мирошниченко, Пихаленок, Довбик

Запасные: Кинарейкин, Валеф, Пурита, Горин, Гуцуляк, Гаджиев, Горбунов, Когут, Кивинда, Танчик, Своток

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1
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