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Гуцуляк и Сваток в запасе, Волынец, Довбик и Пихаленок в старте Днепра-1 на Панатинаикос
Стартовые составы команд
scdnipro1.com.ua
Сегодня, 1 августа, "
Матч начнется в 20:30, уже известны стартовые составы команд:
"Панатинаикос": Бриньолли, Хуанкар, Магнуссон, Едвай, Котсирас, Вильена, Перес, .Джуричич, Бернард, Палациос, Шпорар
Запасные: Лрнтигин, Ксенопулос, Ваяннидис, Зека, Иоаннидис, Кляйнхаслер, Мансини, Чокай, Сидерас, Младенович, Вербич
"Днепр-1": Волынец, Каплиенко, Сарапий, Адамюк, Пасич, Бабенко, Бланко, .Рубчинский, Мирошниченко, Пихаленок, Довбик
Запасные: Кинарейкин, Валеф, Пурита, Горин, Гуцуляк, Гаджиев, Горбунов, Когут, Кивинда, Танчик, Своток
Напомним, что UA-Футбол проведет
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