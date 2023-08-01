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Пресс-атташе Днепра-1: Врачи работают, посмотрим на состояние игроков ближе к матчу

Лига Чемпионов
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В Днепре-1 немного приоткрыли завесу по последним скандальным новостям из Афин

Пресс-атташе Днепра-1: Врачи работают, посмотрим на состояние игроков ближе к матчу

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Пресс-атташе "Днепра-1" Вадим Тахтерин рассказал о нашумевших скандальных новостях из стана днепрян перед ответным матчем квалификации Лиги чемпионов с "Панатинаикосом" в Греции – отравлении нескольких игроков, опоздании автобуса и в целом, организации поединка.

- Вадим, в команде действительно массовое отравление и другие сложности, связанные с пребыванием в Греции?

- Да, увы, все так.

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- 15 человек отравились, из которых восемь - футболисты?

- Да, это так.

- Отравились даже те, кто не ужинал вместе с командой, а только пил воду и ел фрукты в Греции?

- Да.

- Сможете назвать пострадавших игроков?

- Нет, пока нет.

- Команда сможет выйти на поле?

- Врачи работают, посмотрим на состояние игроков ближе к матчу. Других подробностей не будет.

- Возможно, что у кого-то из восьми отравившихся игроков уже позитивная динамика и он выйдет на поле вечером?

- Посмотрим, кто будет в лучшем состоянии, тот и сыграет.

- Матч точно состоится?

- Я не знаю, по какой процедуре он мог бы быть отменен, и ставится ли так вопрос вообще. Врачи работают с игроками.

- Были и другие трудности. Автобус по дороге в гостиницу ехал слишком долго и петлял по странному маршруту?

- Да, мне показалось, что дорога очень длинная. Но мы здесь в гостях. Перемещение по Афинам обеспечивает "Панатинаикос". Точно сказать причину долгой дороги не возьмусь.

- На вашей практике бывало что-то подобное в плане организации?

- Нет. Мы обычно гостям стараемся создать максимально комфортные условия. Надеялись, что и для нас будет так же.

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В статье: Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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fanatSD (донецк)
01.08.2023 в 19:28
вариант не выхода на игру реально рассматривается?хотят техническое поражение 0:3 для греков?УЕФА тупо перенесёт матч на завтра или четверг?поставят клизмы,промоют желудки.
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