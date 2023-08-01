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Пресс-атташе Днепра-1: Врачи работают, посмотрим на состояние игроков ближе к матчу
В Днепре-1 немного приоткрыли завесу по последним скандальным новостям из Афин
scdnipro1.com.ua
Пресс-атташе "
- Вадим, в команде действительно массовое отравление и другие сложности, связанные с пребыванием в Греции?
- Да, увы, все так.
- 15 человек отравились, из которых восемь - футболисты?
- Да, это так.
- Отравились даже те, кто не ужинал вместе с командой, а только пил воду и ел фрукты в Греции?
- Да.
- Сможете назвать пострадавших игроков?
- Нет, пока нет.
- Команда сможет выйти на поле?
- Врачи работают, посмотрим на состояние игроков ближе к матчу. Других подробностей не будет.
- Возможно, что у кого-то из восьми отравившихся игроков уже позитивная динамика и он выйдет на поле вечером?
- Посмотрим, кто будет в лучшем состоянии, тот и сыграет.
- Матч точно состоится?
- Я не знаю, по какой процедуре он мог бы быть отменен, и ставится ли так вопрос вообще. Врачи работают с игроками.
- Были и другие трудности. Автобус по дороге в гостиницу ехал слишком долго и петлял по странному маршруту?
- Да, мне показалось, что дорога очень длинная. Но мы здесь в гостях. Перемещение по Афинам обеспечивает "Панатинаикос". Точно сказать причину долгой дороги не возьмусь.
- На вашей практике бывало что-то подобное в плане организации?
- Нет. Мы обычно гостям стараемся создать максимально комфортные условия. Надеялись, что и для нас будет так же.
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