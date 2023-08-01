Панатинаикос - Днепр-1: смотреть онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча

Ситуация "Днепра-1" в преддверии ответного матча критическая. Команда Александра Кучера уступила в первом поединке 1:3, а в преддверии второй встречи потеряла нескольких игроков из-за симптомов отравления. Уже известно, что не выйдут в стартовом составе Александр Сваток и Алексей Гуцуляк. Другие игроки основы на месте, однако неизвестно, в каком они состоянии. Днепрянам для продолжения борьбы в Лиге чемпионов нужна победа в основное время с разницей не менее двух голов. Любой другой результат будет означать вылет в Лигу Европы.

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Лига чемпионов. Вторая квалификация. Ответный матч

1 августа. Афины. Начало в 20:30

"Панатинаикос" - "Днепр-1"

Первый матч – 3:1

Трансляция - Footballhub