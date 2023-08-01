  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Панатинаикос - Днепр-1: смотреть онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Панатинаикос - Днепр-1: смотреть онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

{Панатинаикос} - {Днепр-1} ⚽ {01.08.2023} ⚽ Смотреть онлайн трансляцию матча ✅ {Лига чемпионов} ✅ Футбольные видео трансляции ☛ Матчи {Лиги чемпионов} на UA-Футбол

Панатинаикос - Днепр-1: смотреть онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча

Фото: СК Дніпро-1

UA-Футбол
Новина українською

Ситуация "Днепра-1" в преддверии ответного матча критическая. Команда Александра Кучера уступила в первом поединке 1:3, а в преддверии второй встречи потеряла нескольких игроков из-за симптомов отравления. Уже известно, что не выйдут в стартовом составе Александр Сваток и Алексей Гуцуляк. Другие игроки основы на месте, однако неизвестно, в каком они состоянии. Днепрянам для продолжения борьбы в Лиге чемпионов нужна победа в основное время с разницей не менее двух голов. Любой другой результат будет означать вылет в Лигу Европы.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига чемпионов. Вторая квалификация. Ответный матч
1 августа. Афины. Начало в 20:30
"Панатинаикос" - "Днепр-1"
Первый матч – 3:1
Трансляция - Footballhub

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Панатінаїкос - Дніпро-1 дивитися онлайн
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Днепр-1 пытается отыграть разницу в два гола против Панатинаикоса. Текстовая трансляция матча
yellow-arrow
Гуцуляк и Сваток в запасе, Волынец, Довбик и Пихаленок в старте Днепра-1 на Панатинаикос
yellow-arrow
Пресс-атташе Днепра-1: Врачи работают, посмотрим на состояние игроков ближе к матчу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1 смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде