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Панатинаикос - Днепр-1: смотреть онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча
{Панатинаикос} - {Днепр-1} ⚽ {01.08.2023} ⚽ Смотреть онлайн трансляцию матча ✅ {Лига чемпионов} ✅ Футбольные видео трансляции ☛ Матчи {Лиги чемпионов} на UA-Футбол
Фото: СК Дніпро-1
Ситуация "Днепра-1" в преддверии ответного матча критическая. Команда Александра Кучера уступила в первом поединке 1:3, а в преддверии второй встречи потеряла нескольких игроков из-за симптомов отравления. Уже известно, что не выйдут в стартовом составе Александр Сваток и Алексей Гуцуляк. Другие игроки основы на месте, однако неизвестно, в каком они состоянии. Днепрянам для продолжения борьбы в Лиге чемпионов нужна победа в основное время с разницей не менее двух голов. Любой другой результат будет означать вылет в Лигу Европы.
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Лига чемпионов. Вторая квалификация. Ответный матч
1 августа. Афины. Начало в 20:30
"Панатинаикос" - "Днепр-1"
Первый матч – 3:1
Трансляция - Footballhub
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