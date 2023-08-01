ЛЧ. Арис вновь обыграл БАТЭ, драматичный вылет Лудогорца от Олимпии

Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, ответные матчи

“БАТЭ” удалось забил “Арису” три гола. Но при этом 15-белорусский чемпион пропустил от “Ариса” пять голов и ни о каком камбеке речи не шло. Как только номинальные гости (матч был сыгран в Венгрии) включали скорость в атаке, защита борисовцев трещала и разрывалась на части, особо нелепо выглядели попытки “БАТЭ” создать искусственный офсайд. Так был забит первый гол в матче. Бабика выполнил хороший рывок, и перебросил Кудравеца, но чтобы засчитать его гол, понадобилась подсказка VAR. “БАТЭ” удалось отыграть с пенальти, но равновесие в счете продлились всего несколько секунд – сразу же после розыгрыша мяча с центра поля “Арис” провел молниеносную атаку, и в этот раз Бабика дал ассист, а ворота поразил Гомис. Наконец после удара Гомиса и сейва кипера “БАТЭ” на добивании сыграл Каджу.

После перерыва борсиовцы отыграли один гол после стандарта, но затем пропустили еще дважды. Прекрасный удар выполнил Бенгтссон, а Степинському удалось поразить ворота после выхода на замену. На 90+3 минуте “БАТЭ” вновь получил право на пенальти и поставил точку в игре.

11-5 по сумме двух матчей – “Арис” был явно сильнее, но все же в защите нужно играть собраннее. В следующем раунде квалификации ЛЧ кипрская команда сыграет с победителем пары “Ракув” – “Карабах” (3:2 в первом матче).

Мезекевешд, “Муниципальный стадион”

“БАТЭ Борисов” Беларусь – “Арис Лимасол” Кипр 3:5 (первый матч 2:6)

Голы: Громыко 25 (пен.), Мартынов 48, Лаптев 90+3 (пен.) – Бабика 8, Гомис 26, Каджу 35, Бенгтссон 56, Степиньский 74

Более качественным по содержанию и интриге получился матч в Любляне между чемпионами Словении и Болгарии. Ничья 1:1 в первом матче делала шансы команд равными и ответная встреча получилась очень напряженной.

“Лудогорец” смог забить первым. 26-летний форвард Кирил Десподов, поигравший в свое время в Серии А за “Кальяри”, прекрасно исполнил штрафной удар метров с 23, но “Олимпии” быстро удалось сравнять счет, и тоже благодаря стандарту. Силва выполнил навес, а Тими Элсник сыграл на завершении.

После двух быстрых голов команды явно были скованы страхом ошибки, и острых моментов было не так много. “Олимпия” все же усилила давление после перерыва, “Лудогорцу” становилось все тяжелее, и совсем непростой ситуация гостей стала после удаления флангового защитника Сона на 82-й минуте.

“Олимпия” успела воспользоваться большинством. На 90+2 минуте Элсник, вновь после стандарта, забил победный гол.

Но это был еще не конец. Рефери Кристиан Дингерт добавил пять минут к основному времени, но из-за бесконечных остановок, игра все продолжалась и продолжалась, пока “Лудогорец” на 90+10 не сумел заработать пенальти. К мячу подошел опытный Десподов… и пробил плохо, прямо в руки 23-летнему киперу “Олимпии” Матевжу Видовшеку.

“Лудогорец” неожиданно вылетает во втором раунде, а “Олимпия” ждет победителя пары “Жальгирис” – “Галатасарай”.

Любляна, “Стожице”

“Олимпия” Словения – “Лудогорец” Болгария 2:1 (первый матч 1:1)

Голы: Элсник 19, Элсник 90+2 – Десподов 15

На 90+12 минуте Десподов не реализовал пенальти (вратарь)

Удаление: Сон 82

Заставил понервничать своих болельщиков “Слован”. Гостевая победа 1:0, а затем уверенные 2:0 на своем поле к 66-й минуте – казалось, могут ли быть какие-то вопросы. Но чемпион Боснии и Герцеговины “Зриньски” не сдавался, а “Слован”, где без замен в полузащите полный матч отыграли 37-летний Джаба Канкава и 36-летний Юрай Куцка, слегка подсел в конце. На 75-й минуте Баришич отыграл один мяч, гости продолжали атаковать, в итоге забили еще один, но было уже слишком поздно. 2:2 и 3:2 по сумме двух матчей в пользу “Слована”. Завтра словацкий клуб будет следить за парой “Маккаби” Хайфа – “Шериф”.

Братислава, “Национальный стадион”

“Слован” Братислава, Словакия – “Зриньски” Босния и Герцеговина 2:2 (первый матч 1:0)

Голы: Чаврич 5, Зуберу 66 – Баришич 75, Иванчич 90+3