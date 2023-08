ЛЧ. Арис вновь обыграл БАТЭ, драматичный вылет Лудогорца от Олимпии

Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, ответные матчи

“БАТЭ” удалось забил “Арису” три гола. Но при этом 15-белорусский чемпион пропустил от “Ариса” пять голов и ни о каком камбеке речи не шло. Как только номинальные гости (матч был сыгран в Венгрии) включали скорость в атаке, защита борисовцев трещала и разрывалась на части, особо нелепо выглядели попытки “БАТЭ” создать искусственный офсайд. Так был забит первый гол в матче. Бабика выполнил хороший рывок, и перебросил Кудравеца, но чтобы засчитать его гол, понадобилась подсказка VAR. “БАТЭ” удалось отыграть с пенальти, но равновесие в счете продлились всего несколько секунд – сразу же после розыгрыша мяча с центра поля “Арис” провел молниеносную атаку, и в этот раз Бабика дал ассист, а ворота поразил Гомис. Наконец после удара Гомиса и сейва кипера “БАТЭ” на добивании сыграл Каджу.

После перерыва борсиовцы отыграли один гол после стандарта, но затем пропустили еще дважды. Прекрасный удар выполнил Бенгтссон, а Степинському удалось поразить ворота после выхода на замену. На 90+3 минуте “БАТЭ” вновь получил право на пенальти и поставил точку в игре.

11-5 по сумме двух матчей – “Арис” был явно сильнее, но все же в защите нужно играть собраннее. В следующем раунде квалификации ЛЧ кипрская команда сыграет с победителем пары “Ракув” – “Карабах” (3:2 в первом матче).

Мезекевешд, “Муниципальный стадион”

“БАТЭ Борисов” Беларусь – “Арис Лимасол” Кипр 3:5 (первый матч 2:6)

Голы: Громыко 25 (пен.), Мартынов 48, Лаптев 90+3 (пен.) – Бабика 8, Гомис 26, Каджу 35, Бенгтссон 56, Степиньский 74

