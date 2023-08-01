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Панатинаикос – Днепр-1. 1:1. Довбик сравнял после быстрого гола от греков
Шансы остаются
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
"Днепр-1" и "Панатинаикос" забили по голу вначале ответной встречи в квалификации Лиги чемпионов. Отличились Шпорар и Довбик.
Сначала Андраж Шпорар первым оказался на мяче в штрафной "Днепра" и мастерски перекинул Волынца. Мяч попал в сетку.
15' Андраж Шпорар – 1:0.
Уже через 9 минут Артем Довбик эффектно прошел и пробил с границ штрафной площади. Вратарь не справился с ударом по центру ворот.
24' Артем Довбик – 1:1.
Счет по сумме двух матчей – 4:2 в пользу греков.
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