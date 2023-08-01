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Панатинаикос - Днепр-1. Волынец получил коленом в голову и был заменен в первом тайме

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Очень неприятная новость

Панатинаикос - Днепр-1. Волынец получил коленом в голову и был заменен в первом тайме

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Новина українською

Днепр-1 после домашнего поражения 1:3 играет в Греции ответный матч квалификации Лиги чемпионов против Панатинаикоса.

Команды забили по голу, а на 33-й минуте неприятность случилась с голкипером Днепра-1 Волынцом.

Форвард греков Паласиос влетел коленом в голову украинского кипера, после чего Евгений не смог подняться и покинул поле на носилках. Вместо него вышел Яков Кинарейкин.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Панатинаикос (Афины) Евгений Волынец СК Днепр-1
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