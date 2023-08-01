Панатинаикос - Днепр-1. Волынец получил коленом в голову и был заменен в первом тайме

Днепр-1 после домашнего поражения 1:3 играет в Греции ответный матч квалификации Лиги чемпионов против Панатинаикоса.

Команды забили по голу, а на 33-й минуте неприятность случилась с голкипером Днепра-1 Волынцом.

Форвард греков Паласиос влетел коленом в голову украинского кипера, после чего Евгений не смог подняться и покинул поле на носилках. Вместо него вышел Яков Кинарейкин.