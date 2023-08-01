Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Панатинаикос - Днепр-1. Волынец получил коленом в голову и был заменен в первом тайме
Очень неприятная новость
скриншот
Днепр-1 после домашнего поражения 1:3 играет в Греции ответный матч квалификации Лиги чемпионов против Панатинаикоса.
Команды забили по голу, а на 33-й минуте неприятность случилась с голкипером Днепра-1 Волынцом.
Форвард греков Паласиос влетел коленом в голову украинского кипера, после чего Евгений не смог подняться и покинул поле на носилках. Вместо него вышел Яков Кинарейкин.
Напомним, что UA-Футбол ведет
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Комитет арбитров УАФ признал ошибку судьи матча Александрия - Кривбасс
- Черноморец покинул 13-й по счету футболист
- Российская ДРГ пыталась прорвать украинскую границу в одной из областей Украины
- Игроки Днепра-1 отравились накануне игры с Панатинаикосом - Журналист
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн