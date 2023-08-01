Панатинаикос – Днепр. 2:2. Всего 10 минут днепряне вели в счете

"Панатинаикос" и "Днепр-1" забили по голу во втором тайме. Сначала Сарапий вывел "днепрян" вперед, а потом Шпорар сравнял счет.

Эдуард Сарапий оказался выше всех в штрафной соперника и мощно ударил по центру ворот головой. Вратарь оказался бессилен.

54' Эдуард Сарапий – 1:2.

Филип Джуричич отдал точный пас, а Андреас Спорар мощно и точно ударил под перекладину.

70' Андреас Спорар – 2:2.

Отставание по сумме двух встреч остается в два мяча.