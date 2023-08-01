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Панатинаикос – Днепр. 2:2. Всего 10 минут днепряне вели в счете

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Отставание все ещё в 2 мяча

Панатинаикос – Днепр. 2:2. Всего 10 минут днепряне вели в счете

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Панатинаикос" и "Днепр-1" забили по голу во втором тайме. Сначала Сарапий вывел "днепрян" вперед, а потом Шпорар сравнял счет.

Эдуард Сарапий оказался выше всех в штрафной соперника и мощно ударил по центру ворот головой. Вратарь оказался бессилен.

54' Эдуард Сарапий – 1:2.

Филип Джуричич отдал точный пас, а Андреас Спорар мощно и точно ударил под перекладину.

70' Андреас Спорар – 2:2.

Отставание по сумме двух встреч остается в два мяча.

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В статье: Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
01.08.2023 в 22:35
Чуда не вышло .. т.к. выше головы не прыгнеш...но боролись , выгрызли ничью и за это респект..
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