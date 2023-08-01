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Панатинаикос – Днепр. 2:2. Всего 10 минут днепряне вели в счете
Отставание все ещё в 2 мяча
Фото: scdnipro1.com.ua
"Панатинаикос" и "Днепр-1" забили по голу во втором тайме. Сначала Сарапий вывел "днепрян" вперед, а потом Шпорар сравнял счет.
Эдуард Сарапий оказался выше всех в штрафной соперника и мощно ударил по центру ворот головой. Вратарь оказался бессилен.
54' Эдуард Сарапий – 1:2.
Филип Джуричич отдал точный пас, а Андреас Спорар мощно и точно ударил под перекладину.
70' Андреас Спорар – 2:2.
Отставание по сумме двух встреч остается в два мяча.
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balamyt (Boston)
01.08.2023 в 22:35
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