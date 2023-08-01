Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 вылетел из ЛЧ от Панатинаикоса и теперь в Лиге Европы сыграет с чешской Славией
Днепряне квалификацию ЛЧ не прошли. Теперь будут пытаться пробиться в группу ЛЕ
scdnipro1.com.ua
Днепряне в импульсивном и интересном матче сыграли 2:2 и вылетели из Лиги чемпионов.
Теперь Днепр-1 продолжит путь в еврокубках в квалификации Лиги Европы, где сыграет с пражской Славией.
Хозяевами первого поединка станет чешская команда. Первая встреча пройдет 10 августа, ответный матч — 17 августа.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Днепр-1 пожалуется в УЕФА на Панатинаикос. Часть игроков пропустит матч из-за отравления
- ЛК. Шанс Ворсклы избавиться от проклятия, соперник для Динамо. Об ответных матчах второго квалификационного раунда
- В Воздушных силах рассказали, может ли российская ПВО сбивать дальнобойные ракеты Storm Shadow
- Игроки Днепра-1 отравились накануне игры с Панатинаикосом - Журналист
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
miruk 81 (львів)
01.08.2023 в 22:44
Ответить
0
-1
alex.belogubko (одесса)
01.08.2023 в 22:40
Ответить
+1
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
01.08.2023 в 22:39
Ответить
+2
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн