  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Днепр-1 вылетел из ЛЧ от Панатинаикоса и теперь в Лиге Европы сыграет с чешской Славией
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 вылетел из ЛЧ от Панатинаикоса и теперь в Лиге Европы сыграет с чешской Славией

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Днепряне квалификацию ЛЧ не прошли. Теперь будут пытаться пробиться в группу ЛЕ

Днепр-1 вылетел из ЛЧ от Панатинаикоса и теперь в Лиге Европы сыграет с чешской Славией

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Днепр-1 после домашнего поражения 1:3 сыграл в Греции ответный матч квалификации Лиги чемпионов против Панатинаикоса.

Днепряне в импульсивном и интересном матче сыграли 2:2 и вылетели из Лиги чемпионов.

Теперь Днепр-1 продолжит путь в еврокубках в квалификации Лиги Европы, где сыграет с пражской Славией.

Хозяевами первого поединка станет чешская команда. Первая встреча пройдет 10 августа, ответный матч — 17 августа.

По теме
yellow-arrow
ЛЧ. Панатинаикос – Днепр-1 2:2. Бег с препятствиями
yellow-arrow
Панатинаикос - Днепр-1 2:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
yellow-arrow
Панатинаикос – Днепр. 2:2. Всего 10 минут днепряне вели в счете
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Панатинаикос (Афины) Славия (Прага) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
miruk 81 (львів)
01.08.2023 в 22:44
Перша ліга
Ответить
0
-1
alex.belogubko (одесса)
01.08.2023 в 22:40
их уровень дворовой УПЛ
Ответить
+1
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
01.08.2023 в 22:39
Дніпро виграє у Славії.
Ответить
+2
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде