Днепр-1 вылетел из ЛЧ от Панатинаикоса и теперь в Лиге Европы сыграет с чешской Славией

Днепр-1 после домашнего поражения 1:3 сыграл в Греции ответный матч квалификации Лиги чемпионов против Панатинаикоса.

Днепряне в импульсивном и интересном матче сыграли 2:2 и вылетели из Лиги чемпионов.

Теперь Днепр-1 продолжит путь в еврокубках в квалификации Лиги Европы, где сыграет с пражской Славией.

Хозяевами первого поединка станет чешская команда. Первая встреча пройдет 10 августа, ответный матч — 17 августа.