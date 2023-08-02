ЛЧ. Мертенс выводит Галатасарай в следующий раунд, Копенгаген покуражился над Брейдабликом

Лига Чемпионов, отбор

Второй квалификационный раунд. Ответные матчи

Стамбул, Али Сами Йен Спор Комплексы

Галатасарай (Турция) – Жальгирис (Литва) 1:0

(Общий счёт – 3:2)

Гол: Мертенс 31

Звёздный "Галатасарай" в нервной манере прошёл "Жальгирис". Исход ответной встречи решил сумасшедший дальний выстрел Дриса Мертенса. Легенда "Наполи" слёту отправил мяч в дальнюю девятку ворот литовцев после навеса с углового. Несмотря на солидное игровое преимущество, второй гол "львы" так и не нашли – сказалось отсутствие дисквалифицированного Мауро Икарди.

"Жальгирис" не только самоотверженно защищался, но и очень остро контратаковал. Два самых опасных момента в матче имел у форварда гостей Матиаса Оевуси. Нигериец дважды выбежал сам на сам с голкипером, но в первом тайме Оевуси не попал по воротам, а после перерыва Муслера блестящим сейвом спас свою команду. 1:0. В следующем раунде турков ждёт встреча с "Олимпией" из Любляны.

Копенгаген, Паркен

Копенгаген (Дания) – Брейдаблик (Исландия) 6:3

(Общий счёт – 8:3)

Голы: Гонсалвеш 33, Ашури 35, Ларссон 37, Оскарссон 45+1, 47, 56 – Сванторссон 9, Стейндорссон 51, Гюннлейгссон 75

"Брейдаблик" после поражения 0:2 на своём поле и не думал сдаваться. Уже на 9-й минуте ответной встречи исландцы сократили отставание в счёте усилиями Сванторссона. Но это только раззадорило фаворитов из Копенгагена – ещё до перерыва они ответили четырьмя голами. Диогу Гонсалвеш оформил блестящий гол со штрафного, после чего ассистировал Оскарссону. Ещё по мячу на свой счёт записали Ашури и Ларссон.

Во втором тайме Оскарссон забьёт ещё дважды, оформив хет-трик, и в одном из голевых эпизодов ему вновь ассистирует португалец Гонсалвеш. "Брейдаблик" не растерялся и тоже нашёл два своих гола после перерыва, но на исход борьбы это повлиять не могло. 6:3 и 8:3 по сумме двух встреч.