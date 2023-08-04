Знать свое место. Акценты зрителя на играх Днепра-1 и Ворсклы в Европе

Итак, что мы имеем в сухом остатке? Вторая команда Греции оказалась сильнее второй команды Украины за счет победы в первом матче. И вторая команда Грузии сумела вырвать победу у пятой команды Украины в концовке ответной игры. Кто и почему решил, что должно было быть иначе? Мы сильнее и лучше их играем в футбол?

Как говорили в Одессе, шобы да так нет. "Днепр-1" весной выглядел существенно хуже, чем в первом круге, после чего не усилился, а лишь пополнился. Так почему он должен был дать результат в квалифайне Лиги чемпионов, если год назад он и в Лиге конференций как-то не феерил?

"Ворсклу" лихорадило большую часть сезона, а после того как она таки-добыла путевку в Европу команда потеряла ряд ведущих игроков. Скажу больше, настолько ослабленной полтавской команды Европа еще не видела. Так на чем базировалась уверенность в том, что она должна проходить соперника из страны, в которой футбол прогрессирует?

О нефутбольных проблемах "Ворсклы" я уже просто молчу.

Прибавьте к этому, что нельзя сравнивать благополучные команды с участниками чемпионата, чье главное достижение заключается в том, что он вообще состоялся. Как вещь в себе УПЛ вполне самодостаточна, но конкуренцию с представителями мирных лиг ее командам выдержать чрезвычайно сложно. Мы играем, лишь потому, что надо играть.

Просто посмотрите, кто был спарринг-партнерами тех же днепрян во время подготовки к сезону. И почувствуйте разницу с матерым завсегдатаем еврокубков. Или взгляните на скамейку запасных у полтавчан. И я вас умоляю, не надо вот этого: в стране война, а они… Вот именно, в стране война. А это футбол. И каждый наш успех тут, как чудо.

Вообще, должен же быть предел человеческой наивности? Многим нашим болельщикам по жизни не хватает трезвой самооценки: они вечно требуют от своих команд большего, нежели то, на что те способны. Но уж сейчас-то? И как им объяснишь, что в футбол нужно уметь играть, а не костьми ложиться?

Это неприятно, но таков наш уровень нынче. И он обусловлен объективными обстоятельствами. Но куда более комфортно искать виноватых. Закрывая глаза на то, что у нас сейчас от силы одна конкурентная команда для Европы. Да и та вон смотрится на равных с заурядным соперником, затеявшим перестройку.

Оба поединка прошли в достаточно зрелищной борьбе. В Афинах насчитал на два голевых момента больше, чем в Гори. Скучноватым получился первый тайм в Грузии, где нас взбодрили лишь перед самым перерывом. Хотя согласен, лучше было бы еще поскучать.

Я говорил вам неделю назад, что рассматриваю ответный матч с "Панатинаикосом", лишь как полноценную подготовку к "Славии". Тем не менее, команде Кучера удалось даже на какие-то четверть часа поселить в наших сердцах робкую надежду на чудо. После гола Сарапия, казалось бы, и забить нужно было уже лишь однажды, и времени – до утра…

Конец интриге положила 70-я минута. Когда Шпорар сравнял счет, на благополучный исход надеяться уже было сложно, а нелепое удаление Танчика пять минут спустя стало последним гвоздем в крышку гроба с нашими ожиданиями. После этого лишь Иоанидис мог принести победу хозяевам поля.

"Ворскла" проиграла свою дуэль на 86-й минуте, когда Гейлу удался едва ли не акробатический этюд с мячом. К слову, таких умельцев в составе команды Скрипника нет. При всем уважении к Степанюку. Таким образом, дело решило индивидуальное мастерство, когда уже был близок овертайм.

"Дила" законно "наиграла" на свое преимущество в два мяча, и так же логичен был перевес полтавчан в один гол неделю назад. Так что тут все абсолютно закономерно.

А вот "Панатинаикос", исходя из пропорции моментов, забил "лишний" мяч - "Днепр-1" вполне мог выиграть, но разницу сделало опять-таки более высокое мастерство соперников, реализовавших половину своих шансов. Напомню, что в первой игре, смотревшейся на ничейку, они вообще забили три из трех. Что поделаешь – умеют.

По удалению Танчика. Включаем Юстаса: "Там 50 на 50. Желтая тоже была бы ок, но и к красной не придерешься. Безрассудное нападение с риском нанесения травмы. Стандарт".

О не назначенном пенальти в ворота "Дилы" на 69-й минуте, при 1:0 в ее пользу: "Симуляция без вопросов. Кане упал перед остановившимся защитником".

Самой яркой личностью недели в матчах с участием украинских команд, безусловно, стал Шпорар, забивший оба мяча "Панатинаикоса". Из наших лично мне больше других запомнился днепрянин Мирошниченко. В Гори так регулярно никто не выделялся.

Но по сумме двух раундов борьбы лучше всех показал себя, конечно, Хуанкар – форменный могильщик "Днепра-1", обеспечивший своей команде в Кошице фору, отбить которую мы уже не смогли.

Таким образом, "Ворскла" покинула Европу, успев лишь "хлебнуть чайку". Что для такой команды Скрипника, может быть, и к лучшему. Еще поглядим, как она будет выглядеть в воскресенье во Львове. А тянуть пресловутые два фронта – это явно не для нее.

"Днепр-1" плавно переместился в квалифайн Лиги Европы. Что ж, посмотрим, подойдет ли ему этот размер. Интересует исключительно, насколько он впишется в такой формат. А результат – это уж как Бог пошлет. Чтобы требовать его от команды Кучера, нужно болеть не за команду, а за результат. Что, к сожалению, у нас свойственно многим.

Тем временем, у нас произошла "замена". Вместо оцененной, взвешенной и признанной негодной "Ворсклы" на арену Лиги конференций выходит "Динамо", которому предстоит померяться силами с "Арисом". Вторая команда Украины оказалась слабее второй команды Греции, а как себя покажет наша четвертая против их пятой?

Но сначала посмотрим их в деле в рамках УПЛ: "Днепр-1" - с "Полесьем", а "Динамо" - с "Оболонью". Как, впрочем, и остальной тур, о котором речь у нас пойдет здесь в понедельник.