Лига Чемпионов
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Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Известны потенциальные соперники для Кочергина, Михайличенко и Малиновского
Фото: twitter.com/ChampionsLeague
В понедельник, 7 августа, в Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов. На данном этапе 8 команд по Пути чемпионов и 4 команды по пути представителей лиг разыграют 6 путевок в групповой раунд турнира.
Результаты жеребьевки:
Путь чемпионов
- "Слован Братислава" (Словакия) / "Маккаби Хайфа" (Израиль) – "Янг Бойз" (Швейцария)
- "Антверпен" (Бельгия) – "АЕК" Афины (Греция) / "Динамо" Загреб (Хорватия)
- "Ракув" (Польша) / "Арис Лимасол" (Кипр) – "Копенгаген" (Дания) / Спарта Прага (Чехия)
- КИ Клаксвик (Фареры) / "Мольде" (Норвегия) – "Олимпия" Любляна (Словения) / "Галатасарай" (Турция)
Путь представителей лиг
- "Рейнджерс" (Шотландия) / "Серветт" (Швейцария) – "ПСВ" Эйндховен (Нидерланды) / "Штурм" Грац (Австрия)
- "Брага" (Португалия) / ТСЦ "Бачка-Топола" (Сербия) – "Панатинаикос" (Греция) / "Марсель" (Франция)
Матчи этой стадии состоятся 22/23 и 29/30 августа.
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