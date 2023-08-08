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Динамо в сильнейшем составе отправилось на матч с Арисом

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Динамо в сильнейшем составе отправилось на матч с Арисом

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" отправилось на на свой первый еврокубковый матч нового сезона – выездной поединок квалификации Лиги конференций против греческого "Ариса".

На этот раз маршрут команды пролегал через Черновцы, куда бело-синие отправились в понедельник вечером.

Оттуда путь пролегал через государственную границу в румынский город Сучавы, откуда чартерным рейсом динамовцы отправятся в Салоники.

На стартовую игру в еврокубках нынешнего сезона тренерский штаб "Динамо" взял следующих игроков.

Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун;

Защитники: Вивчаренко, Попов, Малыш, Тимчик, Дячук, Сирота, Биловар, Дубинчак;

Полузащитники: Сидорчук, Бражко, Ярмоленко, Шепелев, Перрис, Шапаренко, Леднев, Андриевский, Караваев, Кабаев, Буяльский, Диалло, Царенко, Волошин, Рамадани;

Нападающие: Ванат, Бенито

Напомним, что матч "Арис" - "Динамо" состоится в четверг, 10 августа, и начнется в 21:15.

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В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники)
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