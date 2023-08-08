Квалификация ЛЧ. Результативный день Кочергина, феерия де Йонга и очередное фарерское чудо

Во вторник, 8 августа, стартовал третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов. Победители по сумме двух матчей выйдут в раунд плей-офф, где будут разыгрываться путёвки в групповой этап ЛЧ. Проигравшие переходят в Лигу Европы (в раунд плей-офф Пути чемпионов из Пути чемпионов и в групповой этап из Пути представителей лиг).

Сегодня состоятся 7 встреч. Первый поединок АЕК Афины - "Динамо" Загреб отменена в связи с убийством греческого фаната. Игру перенесли на субботу 19 августа. Также в среду пройдёт ещё 3 матча.

ПСВ (Нидерланды) - "Штурм" (Австрия)﻿ 4:1

Голы: Бабади 4, де Йонг 22, 32, Сангаре 73 – Станкович 40

ПСВ в блестящей манере справился со "Штурмом", хотя итоговый счёт оказался куда скромнее, чем можно было ожидать. Капитан Эйндховена Люк де Йонг оформил дубль уже в первые полчаса, в том числе и фирменным ударом головой. Хвалить нужно и наставника нидерландцев Петера Боса – классический австрийский прессинг с насыщенным центром поля был разбит за счёт размашистой игры флангами и постоянных переводов с фланга на фланг.

В таких условиях расцвели вингеры хозяев Йохан Бакайоко и Ноа Ланг, приобретённый у "Брюгге" этим летом. Бакайоко терзал левый фланг обороны "Штурма", оформив ассисты на первых два гола. Если бельгиец Бакайоко классно работал в изоляциях 1 в 1, то Ланг качественно комбинировал в левом полуфланге. Его взаимодействие с ван Анхольтом и де Йонгом привело к большему количеству моментов, просто неудачливые партнёры наклевали только один мяч с его передач. Хотя тот же де Йонг мог смело оформлять хет-трик с одних лишь передач Ноа.

"Штурму" удалось что-то создать только со стандарта, откуда и пришёл их единственный мяч. Станкович под занавес первого тайма головой замкнул навес с углового. Свой мяч с корнера провёл и ПСВ – Сангаре снял все вопросы за четверть часа до конца. 4:1. Второй матч выглядит простой формальностью.

"Ракув" (Польша) - "Арис" Лимасол (Кипр) 2:1

Голы: Кочергин 7, Пясецкий 63 (п) – Маямбела 88

Владислав Кочергин забил свой второй мяч в квалификации в матче с "Арисом", чем помог "Ракуву" одержать победу в первой встрече. Экс-хавбек "Зари" в дебюте встречи замкнул дальнюю штангу на контратаке, открыв счёт в битве. Удачный старт спутал карты хозяевам – польская команда без причин отдала инициативу, из-за чего второй гол пришёл уже во втором тайме, когдя Пясецкий реализовал пенальти. Играй они наглее – можно было бы снимать все вопросы уже сегодня.

"Арис" всю игру не подавал особых признаков жизни, но шикарный выстрел Маямбелы издали под занавес встречи вернул кипрский клуб в противостояние. Это был первый и единственный удар "Ариса" в створ ворот за 90 минут. "Ракув" не дотерпел.

"Копенгаген" (Дания)﻿ - "Спарта" Прага (Чехия) 0:0

Напряженными нулями закончилась встреча "Копенгагена" и "Спарты". Пражская команда приехала в Данию за ничьей и свою задачу выполнила. "Бело-синие" были на порядок активнее, но противопоставить что-то значимое чешскому автобусу они не смогли. Большинство из 16 ударов хозяев пришлось на стандарты и дальние удары. С такими угрозами вратарь "Спарты" Петер Виндаль-Йенсен, вернувшийся сегодня на родину, проблем не имел. Всё решится в Праге.

"Брага" (Португалия) - ТСЦ Бачка-Топола (Сербия) 3:0

Голы: Брума 17, Пицци 19, Джало 87

"Брага" не имела проблем с дебютантами третьего раунда отбора из ТСЦ. Сербы дважды пропустили в первые 20 минут, после чего хозяева перешли на режим удержания. Брума открыл счёт после яркого сольного прохода, после чего новобранец "Браги" Пицци удвоил перевес после блестящего ассиста Абеля Руиса. После гола ветерана португальского футбола в игре настало затишье, которое за несколько минут до финального свистка нарушил Джало, снявший все вопросы о победителе в паре.

"Олимпия" Любляна (Словения) - "Галатасарай" (Турция) 0:3

Голы: Актюркоглу 9, Мертенс 48, Дервишоглу 90+1

В похожей манере одержал победу в Любляне и "Галатасарай". Аналогичная картина – два быстрых гола и контрольный в голову на финише. С той лишь разницей, что "Сарай" забивал в дебютах каждого из таймов, а не в начале первого. Если сценарием и финалом эти две встречи были похожи, то содержанием отличались.

Если "Брага" методично разбивала линии обороны соперника, то "Галатасарай" не стеснялся долгими отрезками играть вторым номером, пытаясь подловить соперника на ошибке. Эта стратегия себя оправдала, ведь первые два гола пришли именно после вынужденных ошибок "Олимпии" и быстрых ответных выпадов. Отмечаем ещё один гол Дриса Мертенса, который продолжает тащить "львов" в отсутствии Мауро Икарди.

"Клаксвик" (Фарерские острова) - "Мольде" (Норвегия) 2:1

Голы: Фредериксберг 64, 86 – Эйкрем 48

"Клаксвик" продолжает писать историю футбола Фарерских островов. Победой над шведским "Хакеном" в минувшем раунде полупрофессиональный клуб гарантировал себе как минимум участие в групповом этапе Лиги конференций – дебютного для всей страны. Но на этом амбиции "Клаксвика", судя по всему, не заканчиваются.

Во вторник фарерцы обыграли чемпиона Норвегии-2022 благодаря ещё одному дублю Арни Фредериксберга. Фредериксберг сумел полностью перевернуть ход встречи. В первый час "Мольде" тотально доминировал, упустив массу возможностей до перерыва, и наконец забив на старте второго тайма. Но фарерский вингер сначала обманным ударом-навесом сравнял счёт, а на 86-й минуте поймал "Мольде" на контратаке, реализовав выход на вратаря.

2:1. "Мольде" сохраняет статус фаворита противостояния. Но "Клаксвик" заставил поверить в ещё одно чудо. Оно вполне реально.