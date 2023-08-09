Экс-игрок Зари пропустит матч ЛЧ из-за отказа в визе в Великобританию. Он играл на ЧМ в бутсах с флагом РФ

Игрок швейцарского клуба "Серветт" Гаэль Ондуа не поедет в Глазго на первый матч полуфинала квалификационного раунда Лиги чемпионов. Британские власти не выдали опорному хавбеку визу. В "Серветте" отметили:

"Значительных усилий, приложенных в течение последних двух недель клубом и игроком в сотрудничестве с Шотландской футбольной ассоциацией, оказалось недостаточно. Клуб сожалеет об этой ситуации и предлагает свою поддержку игроку и команде, которой придется справиться без ведущего футболиста по неспортивным причинам".

Ранее камерунец вышел на матч чемпионата мира против Швейцарии в бутсах, на которые был нанесен российский флаг. Отметим, что у Ондуа есть гражданство страны-агрессора. Пресс-секретарь ФИФА Джованни Марти, комментируя предпочтения Гаэля, не увидел проблемы в подобном жесте от футболиста и не захотел вдаваться в подробности.

Ондуа - 27-летний камерунский полузащитник, который воспитывался в академиях российских клубов – "Анжи" и "Локомотива". Он выступал за московский "ЦСКА", датский "Вайле", тот же "Анжи" и немецкий "Ганновер 96". В декабре 2017 года он подписал контракт с луганской "Зарей", впрочем, уже в марте, так и не сыграв ни одной игры, Ондуа в своем профиле в Instagram написал, что в силу обстоятельств, которые от него не зависят, за луганскую команду он выступать не будет.