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ПСВ (Нидерланды) – Штурм (Австрия) 4:1. Обзор матча и видео голов
ПСВ разбивает Штурм
Офіційний сайт ПСВ/Автор невідомий
ПСВ без напряжения в родных стенах разобрали автрийский Штурм. В битве вице-чемпионов Нидерландов и Австрии сильнее оказались хозяева поля.
По сути, ПСВ снял все вопросы по победителю этого противостояния еще в первой игре.
Блестящий матч в составе нидерландцев провели вингеры Йохан Бакайоко и новичок команды Ноа Ланг, постоянно создававшие опасность со своих флангов у ворот соперника. Бакайоко отличился двумя ассистами.
Героем матча можно назвать 32-летнего капитана ПСВ Люка де Йонга, отличившегося дублем.
"ПСВ" (Нидерланды) - "Штурм" (Австрия) 4:1
Голы: Бабади 4, где Йонг 22, 32, Сангаре 73 – Станкович 40
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