ПСВ (Нидерланды) – Штурм (Австрия) 4:1. Обзор матча и видео голов

ПСВ без напряжения в родных стенах разобрали автрийский Штурм. В битве вице-чемпионов Нидерландов и Австрии сильнее оказались хозяева поля.

По сути, ПСВ снял все вопросы по победителю этого противостояния еще в первой игре.

Блестящий матч в составе нидерландцев провели вингеры Йохан Бакайоко и новичок команды Ноа Ланг, постоянно создававшие опасность со своих флангов у ворот соперника. Бакайоко отличился двумя ассистами.

Героем матча можно назвать 32-летнего капитана ПСВ Люка де Йонга, отличившегося дублем.

"ПСВ" (Нидерланды) - "Штурм" (Австрия) 4:1

Голы: Бабади 4, где Йонг 22, 32, Сангаре 73 – Станкович 40