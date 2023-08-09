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ПСВ (Нидерланды) – Штурм (Австрия) 4:1. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

ПСВ разбивает Штурм

ПСВ (Нидерланды) – Штурм (Австрия) 4:1. Обзор матча и видео голов

Офіційний сайт ПСВ/Автор невідомий

UA-Футбол
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ПСВ без напряжения в родных стенах разобрали автрийский Штурм. В битве вице-чемпионов Нидерландов и Австрии сильнее оказались хозяева поля.

По сути, ПСВ снял все вопросы по победителю этого противостояния еще в первой игре.

Блестящий матч в составе нидерландцев провели вингеры Йохан Бакайоко и новичок команды Ноа Ланг, постоянно создававшие опасность со своих флангов у ворот соперника. Бакайоко отличился двумя ассистами.

Героем матча можно назвать 32-летнего капитана ПСВ Люка де Йонга, отличившегося дублем.

"ПСВ" (Нидерланды) - "Штурм" (Австрия) 4:1
Голы: Бабади 4, где Йонг 22, 32, Сангаре 73 – Станкович 40

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В статье: Лига чемпионов ПСВ (Эйндховен)
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