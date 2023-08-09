ЛЧ. Канкаву остановили перекладина и Маккаби Хайфа

Лига Чемпионов. Третий Квалификационный раунд. Первый матч

Братислава. "Техельне Поле"

Слован (Братислава, Словакия) - Маккаби (Хайфа, Израиль) 1:2

Голы: Куцка 12 - Пьерро 5, Саба 15

Гегемоны своиx лиг - "Маккаби" с тремя выигранными чемпионатами подряд, "Слован" с пятью - отличились и в предыдущем еврокубковом сезоне. Словаки играли в 1/8 финала Лиги Конференций, израильтяне - в групповом турнире Лиги Чемпионов, где еще и переиграли "Ювентус". А сейчас обе не скрывали радости от не самой сложной жеребьевки. Это не "Олимпиакос", с которым обеим пришлось играть в Квалификации Еврокубков в предыдущем сезоне.

"Маккаби" греков как раз выбил. Еще и с 4:0 в гостях. И сегодня на выезде добыл преимущество. Первый тайм получился очень живым, интересным. Явно нетипичным для августа, когда команды обычно сырые. Перевод с фланга на фланг, прострел Халайли, игра пяткой Сабы и удар Пьерро принесли 1:0, угловой с рикошетами - 1:1 силами опытнейшего экс-игрока "Милана" Юрая Куцки, Саба блестяще пробил в "девятку" с 22-ух метров.

Далее до перерыва вратарь гостей Ницан отбивал удар Ловата и добивание Зуберу, Хазиза ответил в стиле Арьена Роббена, но вратарь хозяев Борян блестяще спас. Во втором тайме гости Халайли и Пьерро били с обoих углов штрафной, хозяин Барсегян бил с правого. Вратари отбивали. В концовке Ницан спас и от выхода Толича один-на-один. А ностальгическую для украинских болельщиков "пушку" Джабы Канкавы с 30-ти метров отбила перекладина.

"Маккаби" в целом выглядел более талантливой и более собранной командой. Его преимущество перед ответным матчем важно. Но первый матч мог завершиться и иначе. Моменты были и у "Слована". Так что интрига остается.