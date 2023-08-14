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Динамо с видами на Бешикташ, Днепр-1 присматривается в Лигу конференций, влияние всех еврокубковых матчей на корзины
Анонс ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций
фото - СК Дніпро-1
Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов – это двадцать команд, разделенных на десять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выходят в раунд плей-офф квалификации, проигравшие с пути чемпионов окажутся в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, а проигравшие с пути представителей лиг – в группе Лиги Европы.
Третий квалификационный раунд Лиги Европы – это четырнадцать команд, разделенных на семь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выходят в раунд плей-офф квалификации, проигравшие переходят в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.
Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это 64 команды, разделенных на 32 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выходят в раунд плей-офф квалификации, проигравшие попрощаются с евробкуками.
Прошлая неделя для футбольной Украины была шокирующей, но не убийственной – жизнь продолжается. До конца лета представители УПЛ сыграют еще минимум шесть матчей, два из которых – уже в ближайший четверг. "Динамо" попытается отыграться в противостоянии с "Арисом" и все же выйти на "Бешикташ" (скорее всего), а "Днепр-1" должен просто попытаться достойно сыграть против "Славии". Это наш конкурент в Таблице коэффициентов, так что важно не отдавать ему очки просто так.
В общей сложности из 49-ти матчей, которые состоятся на неделе, для украинской Таблицы коэффициентов неинтересны только два.
(там, где в парах есть жирный шрифт, выгодны победы выделенных команд)
- "Динамо" (Киев, Украина) 20:00 "Арис" (Салоники, Греция) (первый матч – 0:1).
- "Днепр-1" (Украина) 21:00 "Славия" (Чехия) (первый матч – 0:3).
Во вторую очередь обращаем внимание на матчи с участием представителей конкурентов Украины в Таблице коэффициентов.
- "Маккаби" (Хайфа, Израиль) 20:00 "Слован (Словакия) (первый матч – 2:1);
- "Мольде" (Норвегия) 20:00 КИ Клаксвик (Фарерские острова) (первый матч –1:2);
- "Спарта" (Чехия) 20:00 "Копенгаген" (Дания) (первый матч – 0:0)*;
- "Бачка-Топола" (Сербия) 21:00 "Брага" (Португалия) (первый матч – 0:3);
- "Галатасарай" (Турция) 21:00 "Олимпия" (Словения) (первый матч – 3:0);
- "Серветт" (Швейцария) 21:30 "Рейнджерс" (Шотландия) (первый матч – 1:2).
* - в этом противостоянии встречаются представители двух конкурентов Украины в Таблице коэффициентов.
- "Пюник" (Армения) 19:00 "Буде-Глимт" (Норвегия) (первый матч – 0:3);
- "Бешикташ" (Турция) 20:00 "Нефтчи" (Азербайджан) (первый матч – 3:1) (определяется потенциальный соперник "Динамо" (Украина) в раунде плей-офф Лиги конференций);
- "Бранн" (Норвегия) 20:00 "Ароука" (Португалия) (первый матч – 1:2);
- "Гзира" (Мальта) 20:00 "Виктория" (Чехия) (первый матч – 0:4);
- "Левски" (Болгария) 20:00 "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) (первый матч – 0:0);
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 20:00 АЕК (Ларнака, Кипр) (первый матч – 1:1);
- "Норшелланн" (Дания) 20:00 FCSB (Румыния) (первый матч – 0:0);
- "Мидтьюлланн" (Дания) 20:45 "Омония" (Кипр) (первый матч – 0:1);
- "Осиек" (Португалия) 21:00 "Аданадемирспор" (Турция) (первый матч – 1:5);
- "Марибор" (Словения) 21:15 "Фенербахче" (Турция) (первый матч – 1:3);
- "Люцерн" (Швейцария) 21:45 "Хиберниан" (Шотландия) (первый матч – 1:3);
- "Хартс" (Шотландия) 21:45 "Русенборг" (Норвегия) (первый матч – 1:2);
- "Партизан" (Сербия) 22:00 "Сабах" (Азербайджан) (первый матч – 0:2).
В Лиге конференций все просто: чем больше вылетов представителей конкурентов Украины – тем лучше. А вот из Лиги чемпионов и Лиги Европы безвозвратно не вылетают, а просто понижаются в турнире. В такой ситуации часто возникают "конфликты" интересов, когда выгодный для одной украинской команды вариант вреден для другой. Главный акцент – на очках в Таблицу коэффициентов, а дальше уже – влияние на корзины.
В ряде матчей определяются соперники или потенциальные соперники украинских команд и конкурентов Украины в Таблице коэффициентов.
- "Арис" (Лимасол, Кипр) 20:00 "Ракув" (Польша) (первый матч – 1:2) – определяется соперник "Копенгагена" (Дания) или "Спарты" (Чехия);
- "Динамо" (Загреб, Хорватия) 20:00 АЕК (Афины, Греция) (первый матч) – определяется соперник "Копенгагена" (Дания) или "Спарты" (Чехия) в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы;
- "Штурм" (Австрия) 21:30 ПСВ (Нидерланды) (первый матч – 1:4) – определяется потенциальный соперник "Серветта" (Швейцария);
- "Марсель" (Франция) 22:00 "Панатинаикос" (Греция) (первый матч – 0:1) – определяется потенциальный соперник "Бачка-Топола" (Сербия).
- БАТЭ (Беларусь) 21:00 "Шериф" (Молдова) (первый матч – 1:5) – определяется потенциальный соперник "Мольде" (Норвегия);
- "Генк" (Бельгия) 21:00 "Олимпиакос" (Греция) (первый матч – 0:1) – определяется потенциальный соперник "Чукарички" (Сербия) / "Аданадемирспора" (Турция).
- "Актобе" (Казахстан) 18:00 "Сепси" (Румыния) (первый матч – 1:1) – определяется потенциальный соперник "Буде-Глимта" (Норвегия);
- "Рига" (Латвия) 20:00 "Твенте" (Нидерланды) (первый матч – 0:2) – определяется потенциальный соперник "Фенербахче" (Турция);
- "Аустрия" (Австрия) 20:00 "Легия" (Польша) (первый матч – 2:1) – определяется потенциальный соперник "Мидтьюлланна" (Дания);
- ПАОК (Греция) 20:30 "Хайдук" (Хорватия) (первый матч – 0:0) – определяется потенциальный соперник "Русенборга" (Норвегия);
- "Спартак" (Словакия) 21:00 "Лех" (Польша) (первый матч – 1:2) – определяется потенциальный соперник "Днепра-1" (Украина);
- "Неман" (Беларусь) 21:00 "Целье" (Словения) (первый матч – 0:1) – определяется потенциальный соперник "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);
- "Дерри Сити" (Ирландия) 21:45 "Тобол" (Казахстан) (первый матч – 0:1) – определяется потенциальный соперник "Виктории" (Чехия);
- АЗ (Нидерланды) 21:45 "Санта Колома" (Андорра) (первый матч – 1:0) – определяется потенциальный соперник "Бранна" (Норвегия);
Влияние на корзины
Два матча в Лиге Европы – это классическая ситуация, когда обе команды так или иначе влияют на перспективы представителей Украины "посеяться" в более высокую корзину. Но "Днепр-1" уже почти вылетел из этого турнира, тогда как "Заря" сохраняет шансы на групповой раунд.
- ХИК (Финляндия) 19:00 "Карабах" (Азербайджан) (первый матч – 1:2) – обе команды могут влиять на понижение корзины "Днепра-1" как в Лиге Европы, так и в Лиге конференций. Но на "Зарю" может влиять только "Карабах". Поэтому выгоден именно его переход в турнир рангом ниже.
- "Лудогорец (Болгария) 21:00 "Астана" (Казахстан) (первый матч 1:2) – обе команды могут влиять на понижение корзины "Днепра-1" как в Лиге Европы, так и в Лиге конференций. Но на "Зарю" может влиять только "Лудогорец", поэтому выгоден именно его переход в турнир рангом ниже.
Могут влиять на понижение корзины "Днепра-1" (в парах выделены не жирным):
- "Хеккен" (Швеция) 20:00 "Жальгирис" (Литва) (первый матч – 3:1);
- "Брейдаблик" (Исландия) 20:30 "Зрински" (Босния и Герцеговина) (первый матч – 2:6).
Могут влиять на понижение корзины "Динамо", "Зари" и "Днепра-1" в Лиге конференций (в парах выделены не жирным):
- "Погонь" (Польша) 19:00 "Гент" (Бельгия) (первый матч – 0:5).
- "Акурейри" (Исландия) 21:00 "Брюгге" (Бельгия) (первый матч – 1:5).
Могут влиять на понижение корзины "Зари" и "Днепра-1" в Лиге конференций (в парах выделены не жирным):
- "Ференцварош" (Венгрия) 20:00 "Хамрун Спартанс" (Мальта) (первый матч – 6:1);
- "Дебрецен" (Венгрия) 22:00 "Рапид" (Вена, Австрия) (первый матч – 0:0).
Могут влиять на понижение корзины "Днепра-1" в Лиге конференций (в парах выделены не жирным):
- "Флора" (Эстония) 19:00 "Фарул" (Румыния) (первый матч – 0:3).
- "Линкольна Ред Импс" (Гибралтар) 19:00 "Балкани" (Косово) (первый матч – 0:2);
- АПОЭЛ (Кипр) 20:00 "Дила" (Грузия) (первый матч – 2:0);
- "Риека" (Хорватия) 21:15 Б36 Торсхавн (Фарерские острова) (первый матч – 3:1).
Остальные матчи:
- "Свифт" (Люксембург) 21:00 "Струга" (Северная Македония) (первый матч – 1:3);
- "Партизани" (Албания) 21:00 "Валмиера" (Латвия) (первый матч – 2:1).
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