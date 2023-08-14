Динамо с видами на Бешикташ, Днепр-1 присматривается в Лигу конференций, влияние всех еврокубковых матчей на корзины

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов – это двадцать команд, разделенных на десять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выходят в раунд плей-офф квалификации, проигравшие с пути чемпионов окажутся в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, а проигравшие с пути представителей лиг – в группе Лиги Европы.

Третий квалификационный раунд Лиги Европы – это четырнадцать команд, разделенных на семь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выходят в раунд плей-офф квалификации, проигравшие переходят в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это 64 команды, разделенных на 32 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выходят в раунд плей-офф квалификации, проигравшие попрощаются с евробкуками.

Прошлая неделя для футбольной Украины была шокирующей, но не убийственной – жизнь продолжается. До конца лета представители УПЛ сыграют еще минимум шесть матчей, два из которых – уже в ближайший четверг. "Динамо" попытается отыграться в противостоянии с "Арисом" и все же выйти на "Бешикташ" (скорее всего), а "Днепр-1" должен просто попытаться достойно сыграть против "Славии". Это наш конкурент в Таблице коэффициентов, так что важно не отдавать ему очки просто так.

В общей сложности из 49-ти матчей, которые состоятся на неделе, для украинской Таблицы коэффициентов неинтересны только два.

(там, где в парах есть жирный шрифт, выгодны победы выделенных команд)

Лига конференций. 17.08.2023

"Динамо" (Киев, Украина) 20:00 "Арис" (Салоники, Греция) (первый матч – 0:1).

Лига Европы. 17.08.2023

"Днепр-1" (Украина) 21:00 "Славия" (Чехия) (первый матч – 0:3).

Во вторую очередь обращаем внимание на матчи с участием представителей конкурентов Украины в Таблице коэффициентов.

Лига чемпионов. 15.08.2023

"Маккаби" (Хайфа, Израиль) 20:00 "Слован (Словакия) (первый матч – 2:1);

(первый матч – 2:1); "Мольде" (Норвегия) 20:00 КИ Клаксвик (Фарерские острова) (первый матч –1:2);

(первый матч –1:2); "Спарта" (Чехия) 20:00 "Копенгаген" (Дания) (первый матч – 0:0)*;

(первый матч – 0:0)*; "Бачка-Топола" (Сербия) 21:00 "Брага" (Португалия) (первый матч – 0:3);

(первый матч – 0:3); "Галатасарай" (Турция) 21:00 "Олимпия" (Словения) (первый матч – 3:0);

(первый матч – 3:0); "Серветт" (Швейцария) 21:30 "Рейнджерс" (Шотландия) (первый матч – 1:2).

* - в этом противостоянии встречаются представители двух конкурентов Украины в Таблице коэффициентов.

Лига конференций. 17.08.2023

"Пюник" (Армения) 19:00 "Буде-Глимт" (Норвегия) (первый матч – 0:3);

"Буде-Глимт" (Норвегия) (первый матч – 0:3); "Бешикташ" (Турция) 20:00 "Нефтчи" (Азербайджан) (первый матч – 3:1) (определяется потенциальный соперник "Динамо" (Украина) в раунде плей-офф Лиги конференций);

(первый матч – 3:1) (определяется потенциальный соперник в раунде плей-офф Лиги конференций); "Бранн" (Норвегия) 20:00 "Ароука" (Португалия) (первый матч – 1:2);

(первый матч – 1:2); "Гзира" (Мальта) 20:00 "Виктория" (Чехия) (первый матч – 0:4);

"Виктория" (Чехия) (первый матч – 0:4); "Левски" (Болгария) 20:00 "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) (первый матч – 0:0);

"Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) (первый матч – 0:0); "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 20:00 АЕК (Ларнака, Кипр) (первый матч – 1:1);

(первый матч – 1:1); "Норшелланн" (Дания) 20:00 FCSB (Румыния) (первый матч – 0:0);

(первый матч – 0:0); "Мидтьюлланн" (Дания) 20:45 "Омония" (Кипр) (первый матч – 0:1);

(первый матч – 0:1); "Осиек" (Португалия) 21:00 "Аданадемирспор" (Турция) (первый матч – 1:5);

"Аданадемирспор" (Турция) (первый матч – 1:5); "Марибор" (Словения) 21:15 "Фенербахче" (Турция) (первый матч – 1:3);

"Фенербахче" (Турция) (первый матч – 1:3); "Люцерн" (Швейцария) 21:45 "Хиберниан" (Шотландия) (первый матч – 1:3);

(первый матч – 1:3); "Хартс" (Шотландия) 21:45 "Русенборг" (Норвегия) (первый матч – 1:2);

"Русенборг" (Норвегия) (первый матч – 1:2); "Партизан" (Сербия) 22:00 "Сабах" (Азербайджан) (первый матч – 0:2).

В Лиге конференций все просто: чем больше вылетов представителей конкурентов Украины – тем лучше. А вот из Лиги чемпионов и Лиги Европы безвозвратно не вылетают, а просто понижаются в турнире. В такой ситуации часто возникают "конфликты" интересов, когда выгодный для одной украинской команды вариант вреден для другой. Главный акцент – на очках в Таблицу коэффициентов, а дальше уже – влияние на корзины.

В ряде матчей определяются соперники или потенциальные соперники украинских команд и конкурентов Украины в Таблице коэффициентов.

Лига чемпионов. 15.08.2023

"Арис" (Лимасол, Кипр) 20:00 "Ракув" (Польша) (первый матч – 1:2) – определяется соперник "Копенгагена" (Дания) или "Спарты" (Чехия);

"Ракув" (Польша) (первый матч – 1:2) – определяется соперник "Копенгагена" (Дания) или "Спарты" (Чехия); "Динамо" (Загреб, Хорватия) 20:00 АЕК (Афины, Греция) (первый матч) – определяется соперник "Копенгагена" (Дания) или "Спарты" (Чехия) в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы;

АЕК (Афины, Греция) (первый матч) – определяется соперник "Копенгагена" (Дания) или "Спарты" (Чехия) в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы; "Штурм" (Австрия) 21:30 ПСВ (Нидерланды) (первый матч – 1:4) – определяется потенциальный соперник "Серветта" (Швейцария);

ПСВ (Нидерланды) (первый матч – 1:4) – определяется потенциальный соперник "Серветта" (Швейцария); "Марсель" (Франция) 22:00 "Панатинаикос" (Греция) (первый матч – 0:1) – определяется потенциальный соперник "Бачка-Топола" (Сербия).

Лига Европы. 17.08.2023

БАТЭ (Беларусь) 21:00 "Шериф" (Молдова) (первый матч – 1:5) – определяется потенциальный соперник "Мольде" (Норвегия);

"Шериф" (Молдова) (первый матч – 1:5) – определяется потенциальный соперник "Мольде" (Норвегия); "Генк" (Бельгия) 21:00 "Олимпиакос" (Греция) (первый матч – 0:1) – определяется потенциальный соперник "Чукарички" (Сербия) / "Аданадемирспора" (Турция).

Лига конференций. 17.08.2023

"Актобе" (Казахстан) 18:00 "Сепси" (Румыния) (первый матч – 1:1) – определяется потенциальный соперник "Буде-Глимта" (Норвегия);

"Сепси" (Румыния) (первый матч – 1:1) – определяется потенциальный соперник "Буде-Глимта" (Норвегия); "Рига" (Латвия) 20:00 "Твенте" (Нидерланды) (первый матч – 0:2) – определяется потенциальный соперник "Фенербахче" (Турция);

"Твенте" (Нидерланды) (первый матч – 0:2) – определяется потенциальный соперник "Фенербахче" (Турция); "Аустрия" (Австрия) 20:00 "Легия" (Польша) (первый матч – 2:1) – определяется потенциальный соперник "Мидтьюлланна" (Дания);

"Легия" (Польша) (первый матч – 2:1) – определяется потенциальный соперник "Мидтьюлланна" (Дания); ПАОК (Греция) 20:30 "Хайдук" (Хорватия) (первый матч – 0:0) – определяется потенциальный соперник "Русенборга" (Норвегия);

"Хайдук" (Хорватия) (первый матч – 0:0) – определяется потенциальный соперник "Русенборга" (Норвегия); "Спартак" (Словакия) 21:00 "Лех" (Польша) (первый матч – 1:2) – определяется потенциальный соперник "Днепра-1" (Украина) ;

"Лех" (Польша) (первый матч – 1:2) – определяется потенциальный соперник ; "Неман" (Беларусь) 21:00 "Целье" (Словения) (первый матч – 0:1) – определяется потенциальный соперник "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);

"Целье" (Словения) (первый матч – 0:1) – определяется потенциальный соперник "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль); "Дерри Сити" (Ирландия) 21:45 "Тобол" (Казахстан) (первый матч – 0:1) – определяется потенциальный соперник "Виктории" (Чехия);

"Тобол" (Казахстан) (первый матч – 0:1) – определяется потенциальный соперник "Виктории" (Чехия); АЗ (Нидерланды) 21:45 "Санта Колома" (Андорра) (первый матч – 1:0) – определяется потенциальный соперник "Бранна" (Норвегия);

Влияние на корзины

Два матча в Лиге Европы – это классическая ситуация, когда обе команды так или иначе влияют на перспективы представителей Украины "посеяться" в более высокую корзину. Но "Днепр-1" уже почти вылетел из этого турнира, тогда как "Заря" сохраняет шансы на групповой раунд.

Лига Европы. 17.08.2023

ХИК (Финляндия) 19:00 "Карабах" (Азербайджан) (первый матч – 1:2) – обе команды могут влиять на понижение корзины "Днепра-1" как в Лиге Европы, так и в Лиге конференций. Но на "Зарю" может влиять только "Карабах". Поэтому выгоден именно его переход в турнир рангом ниже.

"Карабах" (Азербайджан) (первый матч – 1:2) – обе команды могут влиять на понижение корзины "Днепра-1" как в Лиге Европы, так и в Лиге конференций. Но на "Зарю" может влиять только "Карабах". Поэтому выгоден именно его переход в турнир рангом ниже. "Лудогорец (Болгария) 21:00 "Астана" (Казахстан) (первый матч 1:2) – обе команды могут влиять на понижение корзины "Днепра-1" как в Лиге Европы, так и в Лиге конференций. Но на "Зарю" может влиять только "Лудогорец", поэтому выгоден именно его переход в турнир рангом ниже.

Могут влиять на понижение корзины "Днепра-1" (в парах выделены не жирным):

Лига Европы. 17.08.2023

"Хеккен" (Швеция) 20:00 "Жальгирис" (Литва) (первый матч – 3:1);

"Жальгирис" (Литва) (первый матч – 3:1); "Брейдаблик" (Исландия) 20:30 "Зрински" (Босния и Герцеговина) (первый матч – 2:6).

Могут влиять на понижение корзины "Динамо", "Зари" и "Днепра-1" в Лиге конференций (в парах выделены не жирным):

Лига конференций. 17.08.2023

"Погонь" (Польша) 19:00 "Гент" (Бельгия) (первый матч – 0:5).

"Гент" (Бельгия) (первый матч – 0:5). "Акурейри" (Исландия) 21:00 "Брюгге" (Бельгия) (первый матч – 1:5).

Могут влиять на понижение корзины "Зари" и "Днепра-1" в Лиге конференций (в парах выделены не жирным):

"Ференцварош" (Венгрия) 20:00 "Хамрун Спартанс" (Мальта) (первый матч – 6:1);

(первый матч – 6:1); "Дебрецен" (Венгрия) 22:00 "Рапид" (Вена, Австрия) (первый матч – 0:0).

Могут влиять на понижение корзины "Днепра-1" в Лиге конференций (в парах выделены не жирным):

Лига конференций. 16.08.2023

"Флора" (Эстония) 19:00 "Фарул" (Румыния) (первый матч – 0:3).

Лига конференций. 17.08.2023

"Линкольна Ред Импс" (Гибралтар) 19:00 "Балкани" (Косово) (первый матч – 0:2);

(первый матч – 0:2); АПОЭЛ (Кипр) 20:00 " Дила" (Грузия) (первый матч – 2:0);

" (первый матч – 2:0); "Риека" (Хорватия) 21:15 Б36 Торсхавн (Фарерские острова) (первый матч – 3:1).

Остальные матчи:

"Свифт" (Люксембург) 21:00 "Струга" (Северная Македония) (первый матч – 1:3);

"Струга" (Северная Македония) (первый матч – 1:3); "Партизани" (Албания) 21:00 "Валмиера" (Латвия) (первый матч – 2:1).