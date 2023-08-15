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Манчестер Сити - Севилья: где и когда смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч Манчестер Сити – Севилья, Суперкубок УЕФА, 16 августа 2023

Манчестер Сити - Севилья: где и когда смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

“Манчестер Сити” впервые в своей истории сыграет в матче за Суперкубок УЕФА. “Горожане” получили это право как действующие победители Лиге чемпионов. Соперником “Сити” будет “Севилья”, выигравшая Лигу Европы. Андалусийцыы в седьмой раз сыграют в Суперкубке, правда выиграть этот трофей испанской команде удалось всего лишь один раз, в 2006 году.

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Смотрите матч за Суперкубок УЕФА “Манчестер Сити” – “Севилья” в среду, 16 августа на телеканале "MEGOGO Футбол 1" или на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00.

Матч "Манчестер Сити" – "Севилья” также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

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Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Манчестер Сити" – "Севилья" на UA-Футбол >>.

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