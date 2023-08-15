Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити - Севилья: где и когда смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА
Где покажут в прямом эфире матч Манчестер Сити – Севилья, Суперкубок УЕФА, 16 августа 2023
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Манчестер Сити” впервые в своей истории сыграет в матче за Суперкубок УЕФА. “Горожане” получили это право как действующие победители Лиге чемпионов. Соперником “Сити” будет “Севилья”, выигравшая Лигу Европы. Андалусийцыы в седьмой раз сыграют в Суперкубке, правда выиграть этот трофей испанской команде удалось всего лишь один раз, в 2006 году.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите матч за Суперкубок УЕФА “Манчестер Сити” – “Севилья” в среду, 16 августа на телеканале "MEGOGO Футбол 1" или на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00.
Матч "Манчестер Сити" – "Севилья” также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
Популярное сейчас
- Кейн помог установить Баварии новый рекорд
- Много 200-тых и 300-тых. В Запорожской области между кадыровцами и дагестанцами произошла стрельба
- ВС ВСУ сообщили о количестве уничтоженных вражеских ракет в результате утренней атаки
- Старт АПЛ, дебют Довбика, Ворскла против Зари. Расписание футбола на 11 - 13 августа
- Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО