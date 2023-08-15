Манчестер Сити - Севилья: где и когда смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА

“Манчестер Сити” впервые в своей истории сыграет в матче за Суперкубок УЕФА. “Горожане” получили это право как действующие победители Лиге чемпионов. Соперником “Сити” будет “Севилья”, выигравшая Лигу Европы. Андалусийцыы в седьмой раз сыграют в Суперкубке, правда выиграть этот трофей испанской команде удалось всего лишь один раз, в 2006 году.

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Смотрите матч за Суперкубок УЕФА “Манчестер Сити” – “Севилья” в среду, 16 августа на телеканале "MEGOGO Футбол 1" или на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00.

Матч "Манчестер Сити" – "Севилья” также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

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