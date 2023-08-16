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Разыграют шесть вакантных мест. Сформировались все пары плей-офф раунда Лиги чемпионов
Последний шаг перед групповым этапом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Состоялись почти все матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Из графика выбилось лишь противостояние между загребским "Динамо" и афинским АЕКом, пока проведших между собой только один матч. Их второй поединок запланирован на ближайшую субботу.
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Итак, сформировались почти все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Это последний шаг перед групповым раундом. Победители попадут в группу Лиги чемпионов, проигравшие – в группу Лиги Европы.
- "Маккаби" (Хайфа, Израиль) – "Янг Бойз" (Швейцария);
- "Антверпен" (Бельгия) – "Динамо" (Загреб, Хорватия)/АЕК (Афины, Греция);
- "Ракув" (Польша) – "Копенгаген" (Дания);
- "Мольде" (Норвегия) – "Галатасарай" (Турция).
- ПСВ (Нидерланды) – "Рейнджерс" (Шотландия);
- "Панатинаикос" (Греция) – "Брага" (Португалия).
Матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов запланированы на 22/23-е и 29/30-е августа.
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