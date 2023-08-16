Лига Чемпионов
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Внимательно ли вы следили за Суперкубком УЕФА в 21 веке? Квиз
Сколько дали правильных ответов?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 16 августа, в греческом городе Пирей пройдет Суперкубок УЕФА 2023. За трофей поспорят английский "Манчестер Сити" и испанская "Севилья".
Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти все матчи за Суперкубок Европы в этом веке, с 2001 года, пройдя наш квиз.
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