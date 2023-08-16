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Внимательно ли вы следили за Суперкубком УЕФА в 21 веке? Квиз

Лига Чемпионов
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Внимательно ли вы следили за Суперкубком УЕФА в 21 веке? Квиз

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 16 августа, в греческом городе Пирей пройдет Суперкубок УЕФА 2023. За трофей поспорят английский "Манчестер Сити" и испанская "Севилья".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти все матчи за Суперкубок Европы в этом веке, с 2001 года, пройдя наш квиз.

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В статье: Суперкубок УЕФА Манчестер Сити Севилья квиз от UA-Футбол
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