Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шальная перестрелка. Спарта - Копенгаген 3:3 (пен.: 2:4). Видео голов и обзор матча
Спарта - Копенгаген ⋉ 3:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 15.08.2023 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - ФК Копенгаген / автор невідомий
Недавно "Днепр-1" бесславно проиграл вице-чемпиону Чехии в Лиге Европы. А вот чемпион Чехии в турнире рангом выше был остановлен чемпионом Дании. И сделал это "Копенгаген" в очень ярком, волевом стиле. Команды устроили перестрелку: 1:1 в основное время, 3:3 по итогам дополнительного времени.
В конце концов, дело дошло до серии пенальти, где "Спарта" под давлением ответственности перед собственными трибунами допустила две ошибки. Далее идет "Копенгаген", который за группу Лиги чемпионов поспорит с "Ракувом".
Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.
"Спарта" Прага (Чехия) - "Копенгаген" (Дания) 3:3 (пен 2:4) (общий счёт – 3:3)
Голы: Бирманчевич 80, Лячи 105, Олатунби 107 – Ларссон 1, Клаэссон 105+3, 112
Популярное сейчас
- Манчестер Сити - Севилья: где и когда смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА
- Кривцов и Месси помогают Майами разгромить Филадельфию в 1/2 финала Кубка Лиг. Видео
- ВСУ освободили Урожайное
- Квалификация ЛЧ. Ракув Кочергина в плей-офф, сумасшедшая битва Спарты и Копенгагена, несвершившееся фарерское чудо
- Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО