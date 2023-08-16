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Шальная перестрелка. Спарта - Копенгаген 3:3 (пен.: 2:4). Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
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Спарта - Копенгаген ⋉ 3:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 15.08.2023 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Шальная перестрелка. Спарта - Копенгаген 3:3 (пен.: 2:4). Видео голов и обзор матча

Фото - ФК Копенгаген / автор невідомий

UA-Футбол
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Недавно "Днепр-1" бесславно проиграл вице-чемпиону Чехии в Лиге Европы. А вот чемпион Чехии в турнире рангом выше был остановлен чемпионом Дании. И сделал это "Копенгаген" в очень ярком, волевом стиле. Команды устроили перестрелку: 1:1 в основное время, 3:3 по итогам дополнительного времени.

В конце концов, дело дошло до серии пенальти, где "Спарта" под давлением ответственности перед собственными трибунами допустила две ошибки. Далее идет "Копенгаген", который за группу Лиги чемпионов поспорит с "Ракувом".

Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

"Спарта" Прага (Чехия) - "Копенгаген" (Дания) 3:3 (пен 2:4) (общий счёт – 3:3)
Голы: Бирманчевич 80, Лячи 105, Олатунби 107 – Ларссон 1, Клаэссон 105+3, 112

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В статье: Копенгаген Лига чемпионов Спарта (Прага) Третий квалификационный раунд
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