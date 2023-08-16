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Саудовская Аравия хочет заявится на европейскую Лигу чемпионов

Лига Чемпионов
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С сезона 2024/25

Саудовская Аравия хочет заявится на европейскую Лигу чемпионов

Фото: twitter.com/saudiFF

Новина українською

Руководство Федерации футбола Саудовской Аравии рассматривает возможность обращения в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой получить разрешение для участия в Лиге чемпионов в сезоне2024/25.

Дополнительное место в турнире может быть предоставлено команде, которая одержит победу в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщил Corriere dello Sport.

Отмечается, что саудиты в ближайшее время направят запрос с предложением предоставить победителю аравийского чемпионата "вайлд-кард" для участия в европейском турнире, который будет проходить по обновленной формуле (36 участников, швейцарская система).

Таким образом в Саудовской Аравии хотят повысить международный престиж ведущих клубов страны

Напомним, что в летнее трансферное окно множество известных футболистов перебралось в чемпионат Саудовской Аравии

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В статье: Лига чемпионов
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Источник:
Corriere dello Sport

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