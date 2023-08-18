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Шахтер объявил, где будет играть домашние матчи в Лиге чемпионов
Горняки будут принимать своих соперников в Германии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" будет играть домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 в Гамбурге (Германия) на арене "Фолькспаркштадион", сообщает пресс-служба "горняков".
Донецкий клуб достиг соответствующей договоренности с ФК "Гамбург", в свою очередь УЕФА дала разрешение на это. Стадион может вместить 57 тысяч зрителей.
Ранее мы писали, что "Шахтер" отказался от варианта с Польшей. В минувшем сезоне команда играла еврокубки в Варшаве. Дончане будут в третьей корзине Лиги чемпионов 2023/24 - в единственной, где нет (и не будет) немецких команд.
С "горняками" в одной группе может быть один представитель Бундеслиги. Из первой корзины это может быть "Бавария", из второй - "Боруссия" (Дортмунд) или "Лейпциг", из четвертой - "Унион".
Своих соперников "Шахтер" узнает 31 августа.
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