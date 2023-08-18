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Шахтер объявил, где будет играть домашние матчи в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Горняки будут принимать своих соперников в Германии

Шахтер объявил, где будет играть домашние матчи в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер" будет играть домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 в Гамбурге (Германия) на арене "Фолькспаркштадион", сообщает пресс-служба "горняков".

Донецкий клуб достиг соответствующей договоренности с ФК "Гамбург", в свою очередь УЕФА дала разрешение на это. Стадион может вместить 57 тысяч зрителей.

Ранее мы писали, что "Шахтер" отказался от варианта с Польшей. В минувшем сезоне команда играла еврокубки в Варшаве. Дончане будут в третьей корзине Лиги чемпионов 2023/24 - в единственной, где нет (и не будет) немецких команд.

С "горняками" в одной группе может быть один представитель Бундеслиги. Из первой корзины это может быть "Бавария", из второй - "Боруссия" (Дортмунд) или "Лейпциг", из четвертой - "Унион".

Своих соперников "Шахтер" узнает 31 августа.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
shakhtar.com

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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.08.2023 в 10:19
Яка різниця, де вони будуть грати... якщо навіть 1 очка не світить взяти, в яку б групу вони не попали б...
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Vetgame
18.08.2023 в 10:24
Год назад тоже так говорили. По итогу "прогнозисты" жидко обосрались
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