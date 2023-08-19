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Шахтер продал первые 10 тысяч пакетов на матчи Лиги чемпионов в Гамбурге
“Горняков” ожидает безумная поддержка
фото - ФК Шахтар
"Шахтер" отчитался о дебютных успехах в продажах пакетов на матчи Лиги чемпионов, в которые входят билеты сразу на три поединка группового этапа.
На 10 утра 19 августа было реализовано 10 тысяч пакетов. Продажа стартовала вчера, 18 августа в 16 часов.
???? 10 000 пакетів Ліги чемпіонів на матчі в Гамбурзі продано! ????????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 19, 2023
Дякуємо за неймовірну підтримку! ????
Нагадуємо про етапи продажу пакетів ЛЧ: https://t.co/WZxZcrWorq.#Shakhtar #UCL pic.twitter.com/fLQlJcNUJS
Сейчас и до 23 августа проходит первый этап. Во время него пакеты могут приобрести владельцы абонементов “Шахтера” и “Гамбурга” с 10% скидкой. В свободную продажу пакеты поступят 24 августа – в таком формате билеты можно будет приобрести до 31 августа.
На 31 августа запланирована жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. О дальнейшей реализации пропусков на матч "горняки" сообщат впоследствии.
Стоимость абонементов на три матча ЛЧ стартует от 78 до 198 евро. VIP-пропуска на три поединка можно купить по цене от 1071 до 1440 евро.
Напомним, что во время жеребьевки "Шахтер" будет находиться в третьей корзине.
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