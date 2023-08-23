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УЕФА показал мячи для мужской и женской Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Дизайн новых мячей вдохновлен гимнами турниров

УЕФА показал мячи для мужской и женской Лиги чемпионов

Фото: uefa.com

Новина українською

В преддверии старта групповых этапов УЕФА представил официальные мячи для мужской и женской Лиги чемпионов 2023/24.

Дизайн новых мячей вдохновлен гимнами турниров. Производитель – компания Adidas.

На мужской версии изображены 12 звезд пурпурно-красно-синей расцветки, в каждую из которых вписано по букве из слов "THE CHAMPIONS".

Официальный мяч для женского еврокубка выполнен в оранжевом цвете. Звезды имеют волнистый пурпурно-розовый принт

Напомним, жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится 31 августа.

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В статье: Лига чемпионов женская Лига чемпионов
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