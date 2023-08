УЕФА показал мячи для мужской и женской Лиги чемпионов

В преддверии старта групповых этапов УЕФА представил официальные мячи для мужской и женской Лиги чемпионов 2023/24.

Дизайн новых мячей вдохновлен гимнами турниров. Производитель – компания Adidas.

На мужской версии изображены 12 звезд пурпурно-красно-синей расцветки, в каждую из которых вписано по букве из слов "THE CHAMPIONS".

