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УЕФА показал мячи для мужской и женской Лиги чемпионов
Дизайн новых мячей вдохновлен гимнами турниров
Фото: uefa.com
В преддверии старта групповых этапов УЕФА представил официальные мячи для мужской и женской Лиги чемпионов 2023/24.
Дизайн новых мячей вдохновлен гимнами турниров. Производитель – компания Adidas.
На мужской версии изображены 12 звезд пурпурно-красно-синей расцветки, в каждую из которых вписано по букве из слов "THE CHAMPIONS".
You know the lyrics.— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 22, 2023
Introducing the new @adidasfootball UCL Pro Ball ????
#UCL pic.twitter.com/8XZzXS3L0k
Официальный мяч для женского еврокубка выполнен в оранжевом цвете. Звезды имеют волнистый пурпурно-розовый принт
???????? ???????????????????? ????????????????????????.— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) August 22, 2023
Presenting the new @adidasFootball UWCL Pro Ball ????#UWCL pic.twitter.com/9r5ZqvNWIj
Напомним, жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится 31 августа.
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