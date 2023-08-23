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Кочергин отыграл 80 минут. Ракув - Копенгаген 0:1. Обзор матча и видео гола

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Команда украинца потерпела домашнее поражение

Кочергин отыграл 80 минут. Ракув - Копенгаген 0:1. Обзор матча и видео гола

Фото: Gaston Szerman, FCK.Media

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Во вторник, 22 августа состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором "Ракув" принимал "Копенгаген". На 9-й минуте защитник польской команды Богдан Раковицан отправил мяч в свои ворота. Этот гол стал единственным в поединке.

Украинский полузащитник Владислав Кочергин вышел в стартовом составе хозяев и провел на поле 80 минут.

Ответная игра между командами состоится в следующую среду, 30 августа.

Квалификация Лиги Чемпионов

Плей-офф раунд, первый матч

"Ракув" (Польша) – "Копенгаген" (Дания) 0:1

Гол: Раковицан 9 (аг)

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В статье: Копенгаген Ракув (Ченстохова)
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