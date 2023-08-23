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Квалификация ЛЧ Антверпен (Бельгия) – АЕК Афины (Греция) 1:0. Видео
Видеообзор матча
uefa.com
Бельгийцы открыли счёт на 16-й минуте усилиями Янссена, после чего сели играть на отбой. Играли не лучшим образом - за следующие 75 минут гости 20 (!) раз пробивали из пределов штрафной соперника. Ситуацию усугубило удаление Баталя в дебюте второй половины, но расточительность АЕКа у чужих ворот не позволила им восстановить паритет.
Антверпен (Бельгия) – АЕК Афины (Греция) 1:0
Гол: Янссен 16 мин.
Удаление: Баталь 50 мин. (Ант.)
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