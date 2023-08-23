Квалификация ЛЧ Антверпен (Бельгия) – АЕК Афины (Греция) 1:0. Видео

Бельгийцы открыли счёт на 16-й минуте усилиями Янссена, после чего сели играть на отбой. Играли не лучшим образом - за следующие 75 минут гости 20 (!) раз пробивали из пределов штрафной соперника. Ситуацию усугубило удаление Баталя в дебюте второй половины, но расточительность АЕКа у чужих ворот не позволила им восстановить паритет.

Антверпен (Бельгия) – АЕК Афины (Греция) 1:0

Гол: Янссен 16 мин.

Удаление: Баталь 50 мин. (Ант.)