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Шахтер уже продал 30 тысяч абонементов на матчи Лиги чемпионов в Гамбурге
На “горняков” ожидает безумная поддержка
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" объявил, что клуб реализовал уже 30 тысяч абонементов на матче группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" проведут эти поединки в Гамбурге.
???? На матчі в Гамбурзі продано 30 000 пакетів Ліги чемпіонів! ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 25, 2023
???????????????????? Дякуємо за вашу неймовірну підтримку! ????
Доступні зараз пакети VIP-категорій: https://t.co/XaVld479AN.#Shakhtar #UCL pic.twitter.com/CDT7FCq3AP
С начала продажи пакетов прошла одна неделя. В том числе за первый день было выкуплено сразу 10 тысяч абонементов.
В пакет входят билеты на все три матча Лиги чемпионов.
Добавим, что соперники "Шахтера" неизвестны. Жеребьевка группового этапа ЛЧ запланирована на 31 августа. "Горняки" попали в третью корзину.
"Шахтер" заявил арену "Фолькспаркштадион" в Гамбурге на еврокубковый сезон 23/24. Ее емкость составляет ориентировочно 52 тысячи зрителей.
В прошлом сезоне "горняки" выступали на Стадионе Войска Польского в Варшаве. Средняя посещаемость матчей группового этапа ЛЧ в Польше составила 25 257 болельщиков.
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