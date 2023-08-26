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Шахтер уже продал 30 тысяч абонементов на матчи Лиги чемпионов в Гамбурге

Лига Чемпионов
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На “горняков” ожидает безумная поддержка

Шахтер уже продал 30 тысяч абонементов на матчи Лиги чемпионов в Гамбурге

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер" объявил, что клуб реализовал уже 30 тысяч абонементов на матче группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" проведут эти поединки в Гамбурге.

С начала продажи пакетов прошла одна неделя. В том числе за первый день было выкуплено сразу 10 тысяч абонементов.

В пакет входят билеты на все три матча Лиги чемпионов.

Добавим, что соперники "Шахтера" неизвестны. Жеребьевка группового этапа ЛЧ запланирована на 31 августа. "Горняки" попали в третью корзину.

"Шахтер" заявил арену "Фолькспаркштадион" в Гамбурге на еврокубковый сезон 23/24. Ее емкость составляет ориентировочно 52 тысячи зрителей.

В прошлом сезоне "горняки" выступали на Стадионе Войска Польского в Варшаве. Средняя посещаемость матчей группового этапа ЛЧ в Польше составила 25 257 болельщиков.

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В статье: Шахтер (Донецк) Гамбург
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