Гарантии есть только у Зари, но не у Динамо и Днепра-1. О еврокубковых матчах недели

Раунд плей-офф Лиги чемпионов – это двенадцать команд, разделенных на шесть игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшие опустятся в групповой этап Лиги Европы.

Раунд плей-офф Лиги Европы – это двадцать команд, разделенных на десять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в групповой этап Лиги Европы, проигравшие опустятся в групповой этап Лиги конференций.

Раунд плей-офф Лиги конференций – это 44 команды, разделенных на 22 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в групповой этап Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Остался последний шаг на пути к групповому раунд еврокубков. Даже не шаг, а полшага, ведь неделю назад уже были сыграны первые матчи плей-офф. На очереди – ответные матчи, после которых и определится полный состав группового турнира.

Двум из трех украинских команд в неделю придется отыгрываться. Одна точно будет в групповом раунде, другой нужно начинать все с чистого листа (ничья в первом матче). Примечательно, что все игры пройдут в один день.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

(в скобках указан результат первого матча)

31.08.2023. Лига Европы

"Заря" (Украина) 20:00 "Славия" (Чехия) (первый матч – 0:2).

31.08.2023. Лига конференций

"Бешикташ" (Турция) 21:00 "Динамо" (Киев, Украина) (первый матч – 3:2);

(первый матч – 3:2); "Днепр-1 (Украина) 21:00 "Спартак" (Трнава, Словакия) (первый матч – 1:1).

Продолжаем следить за матчами, в которых участвуют представители конкурентов Украины в Таблице коэффициентов. Победители пар Лиги чемпионов, напомним, получают по четыре очка бонуса за выход в группу. В Лиге Европы и Лиге конференций на этом этапе сезона бонусов нет.

29.08.2023. Лига чемпионов

"Галатасарай" (Турция) 22:00 "Мольде" (Норвегия) (первый матч – 3:2)*;

(первый матч – 3:2)*; "Янг Бойз" (Швейцария) 22:00 "Маккаби" (Хайфа, Израиль) (первый матч – 0:0)*.

* - в этом противостоянии встречаются представители двух конкурентов Украины в Таблице коэффициентов;

** - в этом противостоянии встречаются представители двух конкурентов Украины в Таблице коэффициентов, но выгодный переход в Лигу Европы "Маккаби" (Хайфа, Израиль), не влияющего на понижение корзины "Зари".

30.08.2023. Лига чемпионов

"Копенгаген" (Дания) 22:00 "Ракув" (Польша) (первый матч – 1:0).

31.08.2023. Лига Европы

"Спарта" (Прага, Чехия) 20:00 "Динамо" (Загреб, Хорватия) (первый матч – 1:3);

(первый матч – 1:3); "Чукарички" (Сербия) 21:00 "Олимпиакос" (Греция) (первый матч – 1:3);

(первый матч – 1:3); "Лугано" (Швейцария) 21:30 "Унион Сент-Жилуаз" (Бельгия) (первый матч – 0:2).

31.08.2023 Лига конференций

"Буде-Глимт" (Норвегия) 19:00 "Сепси" (Румыния) (первый матч – 2:2);

(первый матч – 2:2); "Бранн (Норвегия) 20:00 АЗ (Нидерланды) (первый матч – 1:1);

(первый матч – 1:1); "Виктория" (Чехия) 20:00 "Тобол" (Казахстан) (первый матч – 2:1);

(первый матч – 2:1); " Твенте" (Нидерланды) 20:00 "Фенербахче" (Турция) (первый матч – 1:5);

"Фенербахче" (Турция) (первый матч – 1:5); "Аданадемирспор" (Турция) 21:00 "Генк" (Бельгия) (первый матч – 1:2);

(первый матч – 1:2); "Целье" (Словения) 21:00 "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) (первый матч – 1:4);

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) (первый матч – 1:4); "Легия" (Польша) 22:00 "Мидтьюлланн" (Дания) (первый матч – 3:3);

"Мидтьюлланн" (Дания) (первый матч – 3:3); "Партизан" (Сербия) 22:00 "Норшелланн" (Дания) (первый матч – 0:5)**.

** - в этом противостоянии встречаются представители двух конкурентов Украины в Таблице коэффициентов, но выгоден выход в групповой этап Лиги конференций "Норшелланна" (Дания), не влияющий на снижение корзины "Зари" и "Днепра-1".

Влияние на корзины

Очень низкая вероятность, что "Заря" окажется в Лиге Европы, поэтому там, где есть переплетение интересов, акцент делаем на перспективах "Зари" оказаться в высшей корзине Лиги конференций. Реальный вариант – это вторая или третья корзина. "Динамо" в случае прохождения "Бешикташа" имеет очень высокие шансы на первую корзину Лиги конференций; "Днепр-1" может оказаться в третьей.

На перспективы "Динамо" в Лиге конференций могут повлиять пять команд, только две из которых не фигурируют в парах с нашими конкурентами в Таблице коэффициентов. Выгодно, чтобы высокорейтинговые остались в Лиге Европы.

(выгодные победы команд, которые выделены жирным)

Лига Европы. 31.08.2023

"Аякс" (Нидерланды) 21:00 "Лудогорец" (Болгария) (первый матч – 4:1);

"Лудогорец" (Болгария) (первый матч – 4:1); "Зрински" (Босния и Герцеговина) 22:00 ЛАСК (Австрия) (первый матч – 1:2).

В случае перехода из Лиги Европы в Лигу конференций высокорейтинговых, "компенсацией" для "Динамо" может быть вылет высокорейтинговых из Лиги конференций.

Лига конференций. 31.08.2023

АПОЭЛ (Кипр) 20:00 "Гент" (Бельгия) (первый матч – 0:2);

"Гент" (Бельгия) (первый матч – 0:2); "Брюгге" (Бельгия) 21:30 "Осасуна" (Испания) (первый матч – 2:1);

(первый матч – 2:1); "Айнтрахт" (Германия) 21:45 "Левски" (Болгария) (первый матч – 1:1).

В тех парах Лиги чемпионов, где нет представителей наших конкурентов в Таблице коэффициентов, интерес только эфемерный. Все же рассмотрим вариант, при котором "Заря" выйдет" в группу Лиги Европы. Тогда ей нужен переход из Лиги чемпионов сюда как можно меньше команд с высоким рейтингом. В этом контексте интересны пары:

Лига чемпионов. 29.08.2023

"Панатинаикос" (Греция) 22:00 "Брага" (Португалия) (первый матч – 1:2).

Лига чемпионов. 30.08.2023

АЕК (Афины, Греция) 22:00 "Антверпен" (Бельгия) (первый матч – 0:1).

Результаты некоторых матчей Лиги Европы могут влиять на перспективы корзин "Днепра-1" и "Зари". В контексте Лиги конференций выгодно, чтобы в парах Лиги Европы побеждали высокорейтинговые. Для перспектив "Зари" в Лиге Европы – наоборот. Но ориентируемся на то, что "Заря" перейдет в групповой раунд третьего по рангу евротурнира.

Лига Европы. 31.08.2023

"Карабах" (Азербайджан) 19:00 "Олимпия" (Словения) (первый матч – 2:0);

(первый матч – 2:0); "Арис" (Лимасол, Кипр) 20:00 "Слован" (Словакия) (первый матч – 1:2);

"Слован" (Словакия) (первый матч – 1:2); "Шериф" (Молдова) 20:00 КИ Клаксвик (Фарерские острова) (первый матч – 1:1).

Кроме уже упомянутых пар, есть еще четыре, результаты которых могут помочь "Заре" на пути ко второй корзине Лиги конференций.

Лига конференций. 31.08.2023

ПАОК (Греция) 20:30 "Хартс" (Шотландия) (первый матч – 2:1);

(первый матч – 2:1); "Ференцварош" 21:00 "Жальгирис" (Литва) (первый матч – 4:0);

(первый матч – 4:0); "Риека" (Хорватия) 21:15 "Лилль" (Франция) (первый матч – 1:2);

"Лилль" (Франция) (первый матч – 1:2); "Астон Вилла" (Англия) 22:00 "Хибернианс" (Шотландия) (первый матч – 5:0).

Для борьбы "Днепра-1" за третью корзину выгодны вылеты команд с рейтингом более 8.000 в тех парах, где вторая команда – низкорейтинговая.

Лига конференций. 31.08.2023

ХИК (Финляндия) 19:00 "Фарул" (Румыния) (первый матч – 1:2);

(первый матч – 1:2); "Партизани" (Албания) 21:00 "Астана" (Казахстан) (первый матч – 0:1);

"Астана" (Казахстан) (первый матч – 0:1); БАТЭ (Беларусь) 21:00 "Балкани" (Косово) (первый матч – 1:4).

Результаты трех пар гарантированно способствуют повышению корзин "Днепра-1" или "Зари". Это две пары, где у обеих команд рейтинг ниже 8.000 (важно для "Днепра-1"), и одна пара, где обе команды имеют рейтинг более 16.000 (важно для "Зари").

Лига Европы. 31.08.2023

"Абердин" 21:45 "Хеккен" (Швеция) (первый матч – 2:2) – побежденный опустится в Лигу конференций, где точно будет в четвертой корзине, улучшая перспективы "Днепра-1" на третью.

Лига конференций. 31.08.2023

"Брейдаблик" (Исландия) 19:45 "Струга" (Северная Македония) (первый матч – 1:0) – проигравший выйдет в группу Лиги конференций, где точно будет в четвертой корзине, улучшая перспективы "Днепра-1" на третью;

"Струга" (Северная Македония) (первый матч – 1:0) – проигравший выйдет в группу Лиги конференций, где точно будет в четвертой корзине, улучшая перспективы "Днепра-1" на третью; "Фиорентина" (Италия) 21:00 "Рапид" (Вена, Австрия) (первый матч – 0:1) – проигравший попрощается с еврокубками, повысив "Зарю" на одну позицию в очереди на вторую корзину Лиги конференций.

Остальные матчи

ПСВ (Нидерланды) 22:00 "Рейнджерс" (Шотландия) (первый матч – 2:2).