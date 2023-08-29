Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Футбол должен продолжаться". Paramount+ анонсировал сериал о прошлогодней кампании Шахтера в ЛЧ во время войны
Документальный сериал выйдет 12 сентября
awfulannouncing.com
Paramount Pictures и CBS представят документальный сериал о донецком "
Сериал выйдет на Paramount+ и будет состоять из 4-х серий по 30 минут каждая. Премьера в США запланирована на 12 сентября.
В сериале речь будет идти о еврокубковом пути горняков в прошлом сезоне Лиги чемпионов в условиях полномасштабной войны.
"Футбол должен продолжаться" — это уникальное сочетание спортивной славы, агонии войны и триумфа человеческого духа", — гласит синопсис сериала от CBS.
Напомним, что в прошлом сезоне Лиги чемпионов "Шахтер" занял 3-е место в группе с "Реалом", "Лейпцигом" и "Селтиком".
Популярное сейчас
- Красотка дня. Невероятная жена Альваро Мораты, который снова зажигает за Атлетико. ФОТО
- Капитан Ньюкасла мог погибнуть в результате уличных разборок
- Украинский тренер отказал Заре: он за границей и не хочет возвращаться
- Черноморец сыграет за лидерство, Цыганков и Довбик против победителя ЛЕ. Что смотреть на выходных
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО