"Футбол должен продолжаться". Paramount+ анонсировал сериал о прошлогодней кампании Шахтера в ЛЧ во время войны

Paramount Pictures и CBS представят документальный сериал о донецком " Шахтере " под названием "Футбол должен продолжаться".

Сериал выйдет на Paramount+ и будет состоять из 4-х серий по 30 минут каждая. Премьера в США запланирована на 12 сентября.

В сериале речь будет идти о еврокубковом пути горняков в прошлом сезоне Лиги чемпионов в условиях полномасштабной войны.

"Футбол должен продолжаться" — это уникальное сочетание спортивной славы, агонии войны и триумфа человеческого духа", — гласит синопсис сериала от CBS.

Напомним, что в прошлом сезоне Лиги чемпионов "Шахтер" занял 3-е место в группе с "Реалом", "Лейпцигом" и "Селтиком".