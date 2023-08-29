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"Футбол должен продолжаться". Paramount+ анонсировал сериал о прошлогодней кампании Шахтера в ЛЧ во время войны

Лига Чемпионов
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Документальный сериал выйдет 12 сентября

"Футбол должен продолжаться". Paramount+ анонсировал сериал о прошлогодней кампании Шахтера в ЛЧ во время войны

awfulannouncing.com

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Paramount Pictures и CBS представят документальный сериал о донецком "Шахтере" под названием "Футбол должен продолжаться".

Сериал выйдет на Paramount+ и будет состоять из 4-х серий по 30 минут каждая. Премьера в США запланирована на 12 сентября.

В сериале речь будет идти о еврокубковом пути горняков в прошлом сезоне Лиги чемпионов в условиях полномасштабной войны.

"Футбол должен продолжаться" — это уникальное сочетание спортивной славы, агонии войны и триумфа человеческого духа", — гласит синопсис сериала от CBS.

Напомним, что в прошлом сезоне Лиги чемпионов "Шахтер" занял 3-е место в группе с "Реалом", "Лейпцигом" и "Селтиком".

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В статье: Шахтер (Донецк) война с россией
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