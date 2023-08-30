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Лига Чемпионов. Галатасарай - Мольде 2:1. Видео голов и обзор матча
Галатасарай возвращается в ЛЧ спустя 3 сезона
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После победы в первом матче 3:2, но не очень уверенной игры, "Галатасарай" принимал дома норвежский "Мольде".
Уже в дебюте Мауро Икарди, герой первой игры, заработал пенальти, который сам и реализовал, разведя голкипера и мяч по разным углам.
После этого турецкая команда наглухо закрылась и ждала финального свистка. И этот подход их чуть не привел к беде. Гости стали активно атаковать и создавать опасность у ворот турецкой команды.
"Мольде" удалось сравнять счет и даже забить второй мяч, который был отменен из-за офсайда. В заключение Анхелиньо в компенсированное время забил ударом со штрафного. "Галатасарай" возвращается в ЛЧ спустя 3 сезона отсутствия.
Галатасарай (Турция) – Мольде (Норвегия) 2:1
Голы: Икарди 7 (п), Анхелиньо 90+3 – Хестад 66
(Первая игра – 3:2)
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