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Среди них – Шахтер. Определились все участники группового раунда Лиги чемпионов 2023/24

Лига Чемпионов
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Украина будет представлена одной командой

Среди них – Шахтер. Определились все участники группового раунда Лиги чемпионов 2023/24

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Состоялись все матчи квалификации Лиги чемпионов 2023/24. Следовательно, к 26-ти командам, которые вышли в групповой раунд турнира автоматически, присоединились шесть команд-победителей квалификации.

Всего 32 участника.

  • Испания (5): "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Реал Сосьедад", "Севилья";
  • Англия (4): "Манчестер Сити", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл";
  • Италия (4): "Наполи", "Интер", "Лацио", "Милан";
  • Германия (4): "Бавария", "Боруссия" (Дортмунд), "Лейпциг", "Унион";
  • Португалия (3): "Бенфика", "Порту", "Брага";
  • Франция (2): ПСЖ, "Ланс;
  • Нидерланды (2): "Фейеноорд", ПСВ;
  • Украина (1): "Шахтер";
  • Австрия (1): "Зальцбург";
  • Сербия (1): "Црвена Звезда";
  • Дания (1): "Копенгаген";
  • Швейцария (1): "Янг Бойз;
  • Шотландия (1): "Селтик";
  • Турция (1): "Галатасарай";
  • Бельгия (1): "Антверпен".

При жеребьевке команды будут разбиты на четыре корзины, будет восемь групп по четыре команды. Жеребьевка состоится 31-го августа в 18:00.

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В статье: Лига чемпионов Групповой этап
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