Среди них – Шахтер. Определились все участники группового раунда Лиги чемпионов 2023/24

Состоялись все матчи квалификации Лиги чемпионов 2023/24. Следовательно, к 26-ти командам, которые вышли в групповой раунд турнира автоматически, присоединились шесть команд-победителей квалификации.

Всего 32 участника.

Испания (5) : "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Реал Сосьедад", "Севилья";

: "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Реал Сосьедад", "Севилья"; Англия (4) : "Манчестер Сити", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл";

: "Манчестер Сити", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл"; Италия (4) : "Наполи", "Интер", "Лацио", "Милан";

: "Наполи", "Интер", "Лацио", "Милан"; Германия (4) : "Бавария", "Боруссия" (Дортмунд), "Лейпциг", "Унион";

: "Бавария", "Боруссия" (Дортмунд), "Лейпциг", "Унион"; Португалия (3) : "Бенфика", "Порту", "Брага";

: "Бенфика", "Порту", "Брага"; Франция (2) : ПСЖ, "Ланс;

: ПСЖ, "Ланс; Нидерланды (2) : "Фейеноорд", ПСВ;

: "Фейеноорд", ПСВ; Украина (1) : "Шахтер";

: "Шахтер"; Австрия (1) : "Зальцбург";

: "Зальцбург"; Сербия (1) : "Црвена Звезда";

: "Црвена Звезда"; Дания (1) : "Копенгаген";

: "Копенгаген"; Швейцария (1) : "Янг Бойз;

: "Янг Бойз; Шотландия (1) : "Селтик";

: "Селтик"; Турция (1) : "Галатасарай";

: "Галатасарай"; Бельгия (1): "Антверпен".

При жеребьевке команды будут разбиты на четыре корзины, будет восемь групп по четыре команды. Жеребьевка состоится 31-го августа в 18:00.