Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Среди них – Шахтер. Определились все участники группового раунда Лиги чемпионов 2023/24
Украина будет представлена одной командой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Состоялись все матчи квалификации Лиги чемпионов 2023/24. Следовательно, к 26-ти командам, которые вышли в групповой раунд турнира автоматически, присоединились шесть команд-победителей квалификации.
Всего 32 участника.
- Испания (5): "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Реал Сосьедад", "Севилья";
- Англия (4): "Манчестер Сити", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл";
- Италия (4): "Наполи", "Интер", "Лацио", "Милан";
- Германия (4): "Бавария", "Боруссия" (Дортмунд), "Лейпциг", "Унион";
- Португалия (3): "Бенфика", "Порту", "Брага";
- Франция (2): ПСЖ, "Ланс;
- Нидерланды (2): "Фейеноорд", ПСВ;
- Украина (1): "Шахтер";
- Австрия (1): "Зальцбург";
- Сербия (1): "Црвена Звезда";
- Дания (1): "Копенгаген";
- Швейцария (1): "Янг Бойз;
- Шотландия (1): "Селтик";
- Турция (1): "Галатасарай";
- Бельгия (1): "Антверпен".
При жеребьевке команды будут разбиты на четыре корзины, будет восемь групп по четыре команды. Жеребьевка состоится 31-го августа в 18:00.
Все новости еврокубков и потенциальные соперники команд из Украины в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Спартак (Трнава). Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Орбан: Украина не сможет победить РФ в войне из-за количественного превосходства российской армии
- Официально: Олег Дулуб - новый главный тренер ЛНЗ
- ПСВ – Рейнджерс. Прогноз матча плей-офф раунда ЛЧ на 30.08.2023
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО
Новости по теме
- 12:40 Зарубежные Гарантии есть только у Зари, но не у Динамо и Днепра-1. О еврокубковых матчах недели
- 23:16 Зарубежные ЛЧ. Драматичный вылет Шерифа Коваля, фатальное невезение Генка и фарерское чудо
- 23:59 Зарубежные ЛЧ. Трудности Галатасарая в Литве, результативность экс-игроков Львова, дебют Михайличенко за Динамо (Загреб)