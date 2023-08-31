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Шахтер – в третьей корзине Лиги чемпионов. Известны все потенциальные соперники

Лига Чемпионов
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Групповой этап турнира

Шахтер – в третьей корзине Лиги чемпионов. Известны все потенциальные соперники

Фото: ФК Шахтар Донецьк

UA-Футбол
Новина українською

Определились все участники группового раунда Лиги чемпионов 2023/24. При жеребьевке 32 команды будут разделены на четыре корзины, из которых сформируются восемь групп по четыре команды. В одной группе может находиться только один представитель той или иной страны.

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"Шахтер" при жеребьевке будет в третьей корзине. Это означает, что ему достанется по одной команде из первой, второй и четвертой корзин.

Первая корзина: "Фейеноорд" (Нидерланды), "Севилья" (Испания), "Бенфика" (Португалия), "Наполи" (Италия), "Барселона" (Испания), ПСЖ (Франция), "Бавария" (Германия), "Манчестер Сити" (Англия).

Вторая корзина: "Порту" (Португалия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Лейпциг" (Германия), "Атлетико" (Испания), "Интер" (Италия), МЮ (Англия), "Арсенал" (Англия), "Реал" (Испания).

Третья корзина: "Шахтер" (Украина), "Зальцбург" (Австрия), "Милан" (Италия), "Брага" (Португалия), "Лацио" (Италия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Копенгаген" (Дания); ПСВ (Нидерланды).

Четвертая корзина: "Антверпен" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия), "Галатасарай" (Турция), "Янг Бойз" (Швейцария), "Ланс" (Франция), "Реал Сосьедад" (Испания), "Унион" (Германия), "Ньюкасл" (Англия).

Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов 2023/24 состоится 31-го августа в 19:00.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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chakvoron (Хоростків)
31.08.2023 в 00:42
А чому такі команди як Феєнорд чи Реал у першому і другому кошику відповідно???
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