  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Сегодня Шахтер узнает соперников в групповом раунде Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сегодня Шахтер узнает соперников в групповом раунде Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Жеребьевка пройдет в 19:00

Сегодня Шахтер узнает соперников в групповом раунде Лиги чемпионов

Новина українською

В четверг, 31 августа, в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2023/24. В частности, своих соперников узнает донецкий "Шахтер", который попал в третью корзину посева.

Напомним, что в группе не могут оказаться представители одной страны.

Первая корзина: "Фейеноорд" (Нидерланды), "Севилья" (Испания), "Бенфика" (Португалия), "Наполи" (Италия), "Барселона" (Испания), ПСЖ (Франция), "Бавария" (Германия), "Манчестер Сити" (Англия).

Вторая корзина: "Порту" (Португалия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Лейпциг" (Германия), "Атлетико" (Испания), "Интер" (Италия), МЮ (Англия), "Арсенал" (Англия), "Реал" (Испания).

Третья корзина: "Шахтер" (Украина), "Зальцбург" (Австрия), "Милан" (Италия), "Брага" (Португалия), "Лацио" (Италия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Копенгаген" (Дания); ПСВ (Нидерланды).

Четвертая корзина: "Антверпен" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия), "Галатасарай" (Турция), "Янг Бойз" (Швейцария), "Ланс" (Франция), "Реал Сосьедад" (Испания), "Унион" (Германия), "Ньюкасл" (Англия).

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов начнется в 19:00 по киевскому времени. Матчи группового этапа стартуют 19-20 сентября.

По теме
yellow-arrow
Шахтер узнает соперников. Онлайн LIVE видеотрансляция жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов
yellow-arrow
Жеребьевка Лиги чемпионов. Где и когда смотреть онлайн видеотрансляцию процедуры
yellow-arrow
Лига чемпионов. АЕК – Антверпен 1:2. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде