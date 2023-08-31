Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня Шахтер узнает соперников в групповом раунде Лиги чемпионов
Жеребьевка пройдет в 19:00
В четверг, 31 августа, в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2023/24. В частности, своих соперников узнает донецкий "Шахтер", который попал в третью корзину посева.
Напомним, что в группе не могут оказаться представители одной страны.
Первая корзина: "Фейеноорд" (Нидерланды), "Севилья" (Испания), "Бенфика" (Португалия), "Наполи" (Италия), "Барселона" (Испания), ПСЖ (Франция), "Бавария" (Германия), "Манчестер Сити" (Англия).
Вторая корзина: "Порту" (Португалия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Лейпциг" (Германия), "Атлетико" (Испания), "Интер" (Италия), МЮ (Англия), "Арсенал" (Англия), "Реал" (Испания).
Третья корзина: "Шахтер" (Украина), "Зальцбург" (Австрия), "Милан" (Италия), "Брага" (Португалия), "Лацио" (Италия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Копенгаген" (Дания); ПСВ (Нидерланды).
Четвертая корзина: "Антверпен" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия), "Галатасарай" (Турция), "Янг Бойз" (Швейцария), "Ланс" (Франция), "Реал Сосьедад" (Испания), "Унион" (Германия), "Ньюкасл" (Англия).
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов начнется в 19:00 по киевскому времени. Матчи группового этапа стартуют 19-20 сентября.
Популярное сейчас
- ВСУ уже уничтожили более 5500 единиц артиллерии. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Финальный день лета. Бешикташ - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 31.08.2023
- Кубок Английской лиги. Камбэки Эвертона с Миколенко и Челси без Мудрика
- Плей-офф раунд ЛЧ. Везение Галатасарая и долгожданное возвращение Браги
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
Новости по теме
- 00:16 Зарубежные Шахтер – в третьей корзине Лиги чемпионов. Известны все потенциальные соперники
- 22:05 Украинские Матвиенко, Крыськив, Кащук и Сикан. Шахтер объявил претендентов на звание лучшего игрока августа
- 18:36 Украинские Минай к матчу с Шахтером дозаявит новичка, два игрока закарпатцев восстановились после травм